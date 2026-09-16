Fluminense conhece adversário na semifinal da Libertadores

O Fluminense conheceu nesta quarta-feira (16) seu adversário na semifinal da Libertadores. O Palmeiras garantiu a classificação diante da LDU e será o próximo obstáculo do Tricolor na busca pelo segundo título continental.

A classificação veio após um confronto apertado contra o Platense nas quartas de final. O time de Marcão venceu por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Nonato e Hulk, e levou uma vantagem importante para a Argentina.

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Na volta, o Platense abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e chegou a igualar o placar agregado. Canobbio marcou na etapa final e garantiu a classificação tricolor, apesar da derrota por 2 a 1. O Fluminense avançou por 3 a 2 na soma dos dois jogos.

Campanha do Tricolor

O caminho até a semifinal da Libertadores foi marcado por recuperação. O Fluminense somou apenas um ponto nas três primeiras rodadas da fase de grupos, com empate diante do Deportivo La Guaira e derrotas para Independiente Rivadavia e Bolívar.

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A reação começou na quarta rodada. O Tricolor buscou empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia na Argentina, com gol de John Kennedy nos acréscimos, e depois venceu Bolívar e Deportivo La Guaira no Maracanã. Os resultados levaram a equipe às oitavas de final com oito pontos.

O Independiente Rivadavia voltou a aparecer no caminho do Fluminense na Libertadores. Depois de empate sem gols no Maracanã, os times ficaram no 1 a 1 na Argentina. A classificação foi decidida nos pênaltis, com Fábio defendendo duas cobranças na vitória tricolor por 5 a 4.

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Nas quartas, o Fluminense construiu contra o Platense a primeira vitória no mata-mata desta edição. O 2 a 0 no Rio foi suficiente para sustentar a classificação mesmo com a derrota na partida de volta.

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Fluminense busca terceira final de Libertadores

A campanha de 2026 colocou o Fluminense na semifinal da Libertadores pela terceira vez na história do clube. Nas duas oportunidades anteriores, o Tricolor conseguiu chegar à decisão.

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Em 2008, eliminou o Boca Juniors na semifinal antes de terminar com o vice-campeonato. Quinze anos depois, em 2023, superou o Internacional e avançou para a final, que terminaria com o primeiro título da Libertadores da história do clube.

Agora, o Fluminense tenta manter o aproveitamento de 100% em classificações nas semifinais e chegar novamente à decisão continental.

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