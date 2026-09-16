Guga explicou a origem da confusão generalizada que marcou o fim de Platense x Fluminense, nesta terça-feira (15), em Vicente López. Segundo o lateral, o episódio começou depois que um fotógrafo pediu para que ele fizesse uma foto comemorando a classificação tricolor.

O jogador do Fluminense afirmou que percebeu a proximidade de integrantes do Platense, pediu para se afastar e realizou o registro dentro do campo. Na volta, porém, houve discussão com pessoas ligadas ao clube argentino.

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— Um fotógrafo daqui me pediu para fazer uma foto vibrando, mas eu vi que estava perto do pessoal do Platense. Pedi para sair de perto, fiz a foto dentro do campo, quando eu estava voltando eles arrumaram confusão, dizendo que eu estava desrespeitando. Estavam desclassificados, de cabeça quente, mas faz parte, isso é Libertadores.

A partir da discussão, a confusão tomou conta do gramado. Torcedores do Platense invadiram o campo, houve correria próxima ao setor visitante e Freytes levou um soco no rosto. Torcedores argentinos também tentaram roubar uma bandeira da torcida do Fluminense.

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Apesar das cenas de tensão, a informação obtida pelo Lance! é de que nenhum outro integrante da delegação tricolor ficou ferido.

Guga valoriza classificação do Fluminense contra o Platense

Dentro de campo, o Platense venceu por 2 a 1, mas o Fluminense avançou com 3 a 2 no placar agregado. O time argentino abriu 2 a 0 no primeiro tempo, e Canobbio marcou na etapa final para garantir a vaga tricolor na semifinal.

Guga valorizou a reação depois do intervalo e reforçou que o objetivo do elenco é chegar novamente à decisão continental.

— O sonho está muito vivo, a gente trabalha todos os dias com o intuito de chegar em mais uma final, quem sabe conseguir o bi-campeonato. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, campo pequeno, bola viva nesse gramado. Diiculta nosso jogo de posse de bola, mas a gente veio buscar a classificação, e tem que ser muito valorizado, depois de levar um 2 a 0, conseguir fazer um segundo tempo melhor, o gol, tem que ser valorizado. A gente foi merecedor.

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