Entenda o peso da queda na Copa do Brasil para as finanças do Fluminense
Resultado aumenta importância de classificação na Libertadores e pode ampliar a necessidade de vendas de jogadores
A eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil trouxe impactos esportivos e financeiros para o Fluminense. Com a derrota por 3 a 1 no jogo de volta, o clube ficou abaixo da meta orçamentária estabelecida para a competição e deixou de receber cerca de R$ 4 milhões em premiação. O resultado também aumenta a importância da campanha na Libertadores e pode ampliar a necessidade de vendas de jogadores até o fim da temporada.
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A projeção apresentada pela diretoria ao Conselho Fiscal previa que o Tricolor alcançasse, no mínimo, as quartas de final da Copa do Brasil. Como a equipe caiu uma fase antes, o planejamento financeiro para o torneio não foi atingido.
Mais do que a perda da premiação, uma campanha superior reduziria a pressão para negociar atletas. O orçamento do clube prevê arrecadação de aproximadamente R$ 200 milhões com transferências em 2026. Caso o desempenho esportivo supere as metas traçadas para as competições, a receita adicional ajuda a compensar esse valor e diminui a necessidade de negociar jogadores considerados importantes para o elenco.
Até o momento, o Fluminense realizou apenas uma venda nesta janela. O volante Facundo Bernal foi negociado com o Real Betis, da Espanha, em uma operação que pode alcançar US$ 12 milhões (cerca de R$ 62 milhões). Outros atletas do elenco, como Canobbio, John Kennedy e Hércules, receberam sondagens recentemente, mas o clube ainda não recebeu propostas oficiais.
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Após não alcançar a meta na Copa do Brasil, a Libertadores ganha peso ainda maior no planejamento financeiro. O objetivo traçado pela diretoria também é chegar às quartas de final da competição continental. Para cumprir essa projeção, o Tricolor precisará eliminar o Independiente Rivadavia no confronto das oitavas de final, marcado para os dias 11 e 18 de agosto.
No Campeonato Carioca, o clube atingiu a meta estabelecida ao chegar à decisão, embora tenha sido derrotado pelo Flamengo nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, a projeção é terminar entre os seis primeiros colocados. Antes da 22ª rodada, o Fluminense ocupa a quarta posição e, neste momento, está acima da expectativa prevista no orçamento.
O próximo compromisso da equipe será no sábado (8), às 21h, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida antecede o duelo decisivo pela Libertadores, competição que passou a ter papel ainda mais relevante para o planejamento financeiro do clube após a eliminação na Copa do Brasil.
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