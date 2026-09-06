Veja o gol de Remo x Flamengo: Samuel Lino abre o placar

Remo e Flamengo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (6), em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, no Mangueirão, o Rubro-Negro leva a melhor e vence por 1 a 0, com gol de Samuel Lino. Veja abaixo:

Escalação do Flamengo para enfrentar o Remo

O treinador Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Remo logo mais, às 16h (de Brasília) deste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, contra o Mirassol, o português promoveu duas mudanças: Emerson Royal substitui Varela na lateral-direita, enquanto Arrascaeta volta ao onze inicial no lugar de Erick Pulgar.

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Portanto, o Rubro-Negro entra em campo para Remo x Flamengo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Preservado do time titular, Pulgar sentiu durante o último jogo, mas não teve lesão constatada e está disponível. Quem foi cortado da lista final e não integra o banco de reservas é o zagueiro Vitão, baixa contra o Mirassol e inicialmente selecionado entre os relacionados.

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Os demais desfalques do treinador português para Remo x Flamengo são o lateral-esquerdo Alex Sandro, em processo de preparação física, o volante Evertton Araújo, com lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Gonzalo Plata, que ainda não retornou após a negociação frustrada com o Dínamo Moscou. Por outro lado, o meio-campista De La Cruz retorna ao grupo de reservas, acompanhado dos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas.

A equipe da casa, comandada por Léo Condé, vai a campo em Remo x Flamengo com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.

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