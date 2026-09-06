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Dê suas notas: Flamengo vence o Remo com gol de Samuel Lino

Rubro-Negro sofre, mas consegue vitória na segunda etapa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 18:11
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Carracal protege a bola para evitar marcação do Remo no jogo do Brasileirão
Carrascal protege a bola para evitar marcação do Remo no jogo do Brasileirão (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, com mais um gol de Samuel Lino. Em jogo tenso, finalização de biquinho do atacante, após bela jogada de Arrascaeta, determinou o placar. Dê suas notas aos jogadores!

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Dê suas notas para os jogadores do Remo:

Dê suas notas para os jogadores do Flamengo:

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Como foi a partida?

O Flamengo teve o domínio da posse de bola na primeira etapa, com boas triangulações e infiltrações na área. No entanto, pecou na tomada de decisão nos últimos passes e finalizações. E tais erros poderiam ter custado caro: aos 26', Taliari recebeu em profundidade, cara a cara com Rossi, mas hesitou e desperdiçou a jogada sem finalizar. Logo na sequência, o Rubro-Negro também teve boa chance com Lino, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a trabalhar. Depois de outras chegadas perigosas do clube visitante, a melhor chance do jogo foi novamente dos donos da casa: aos 44', Marcelinho achou Taliari livre na área e o atacante desviou de cabeça para boa defesa de Rossi.

Após o intervalo, o Flamengo passou a criar chances mais claras. Aos 3', Samuel Lino acertou a trave em chute de fora da área. Aos 5', Pedro cabeceou forte e fez Marcelo Rangel trabalhar de novo. Aos 10', outra vez Ayrton Lucas achou o centroavante, agora livre na pequena área, mas o goleiro do Remo fez um milagre, no puro reflexo, para evitar o desempate. Até que, aos 19', enfim, saiu o gol: Arrascaeta fez bela jogada, serviu Samuel Lino e o atacante finalizou de biquinho para marcar.

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Samuel Lino em ação em Flamengo x Remo
Samuel Lino em ação na partida entre Flamengo e Remo no Mangueirão (Foto: Nai Chagas / Ag. F8 / Folhapress)
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