O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, com mais um gol de Samuel Lino. Com a vitória, o Rubro-Negro ultrapassou o Palmeiras na tabela e se tornou o líder provisório do Brasileirão. Para manter a 1ª colocação, a equipe de Leonardo Jardim precisa torcer para o rival Botafogo complicar a vida do Alviverde no jogo de logo mais.

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Remo x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Remo não pune decisões erradas do Flamengo

O Flamengo teve o domínio da posse de bola na primeira etapa, com boas triangulações e infiltrações na área. No entanto, pecou na tomada de decisão nos últimos passes e finalizações. E tais erros poderiam ter custado caro: aos 26', Taliari recebeu em profundidade, cara a cara com Rossi, mas hesitou e desperdiçou a jogada sem finalizar. Logo na sequência, o Rubro-Negro retrucou com Lino, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a trabalhar. Contudo, depois de outras chegadas perigosas do clube visitante, a melhor chance do jogo foi novamente dos donos da casa: aos 44', Marcelinho achou Taliari livre na área e o atacante desviou de cabeça para boa defesa de Rossi.

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Primeiro tempo sem gols e na chuva entre Remo e Flamengo foi disputado no Mineirão (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Segundo tempo: Samuel Lino muda a sorte rubro-negra

Após o intervalo, o Flamengo passou a criar chances mais claras. Aos 3', Samuel Lino acertou a trave em chute de fora da área. Aos 5', Pedro cabeceou forte e exigiu nova intervenção de Marcelo Rangel. Aos 10', outra vez Ayrton Lucas achou o centroavante, agora livre na pequena área, mas o goleiro do Remo fez um milagre, no puro reflexo, para evitar o desempate. Até que, aos 19', enfim, saiu o gol: Arrascaeta fez bela jogada, serviu Samuel Lino e o atacante finalizou de biquinho para marcar.

Samuel Lino finaliza de biquinho, supera o goleiro Marcelo Rangel e coloca o Flamengo à frente contra o Remo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Apesar da vitória rubro-negra, a defesa do goleiro Marcelo Rangel, que evitou o gol feito do atacante Pedro, precisa ser destacada. Possivelmente, é a defesa do Brasileirão até aqui.

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Deu aula 👍

Samuel Lino tem se consolidado como o jogador mais determinante do Flamengo na temporada. Desde o primeiro tempo, criou jogadas de perigo para si e para os companheiros. Na segunda etapa, já tinha acertado bola na trave antes de marcar o gol da vitória. Isso sem contar os dribles desconcertantes que já viraram rotina para o atacante.

Ficou abaixo 📉

O atacante Pedro desperdiçou chances que não costuma, além de outros erros. O dia ruim do camisa 9, que briga pela artilharia do campeonato, poderia ter comprometido o resultado.

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Não vou ver isso sozinho 😧

O gramado do Mangueirão não resistiu bem à chuva em Belém. Como resultado, o primeiro tempo foi um show de escorregões: jogadores dos dois lados caíam no campo recorrentemente e, por isso, até deixavam de aproveitar jogadas promissoras. A comissão técnica do Flamengo separou novas chuteiras, mais adequadas às condições, para os atletas trocarem no intervalo da partida.

Ei, juiz! 📣

A grande polêmica de arbitragem aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando Marcelinho entrou duro no estreante Joaquín Freitas, com a trava da chuteira. Os jogadores rubro-negros pediram a expulsão do lateral, mas o árbitro deu apenas cartão amarelo e o VAR não chamou.

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Tudo sobre Remo x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

🏆 Brasileirão – 26ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, Belém (PA)

🥅 Gols: -; Samuel Lino (19' / 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Galeano (38' / 1°T) e Marcelinho (30' / 2ºT); Arrascaeta (40' / 1°T) e Carrascal (2' / 2ºT)

🟥 Cartão Vermelho: Edson Fernando (após o apito final)

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🔵⚪ Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick (Gabriel Poveda), Picco e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Galeano (Edson Fernando) e Gabriel Taliari (Alef Manga).

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Paquetá (Saúl) e Arrascaeta (Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Samuel Lino (Valencia) e Pedro (Joaquín Freitas).

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🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

📺 VAR: Héber Roberto Lopes (SC)