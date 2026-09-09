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Escalação: Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Del Valle pela Libertadores

Equipes se enfrentam na quinta-feira (10)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 20:59
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Leonardo Jardim durante treinamento do Flamengo, nesta quarta-feira (9)
Leonardo Jardim durante treinamento do Flamengo, nesta quarta-feira (9) (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo finalizou nesta quarta-feira (10) a preparação para a partida contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No centro de treinamento da LDU, em Quito, o técnico Leonardo Jardim fez os últimos ajustes antes do confronto na altitude de aproximadamente 2.800 metros.

A altitude, inclusive, será um fator primordial na escolha dos jogadores que iniciarão a partida. Para o primeiro duelo entre as equipes, o grande destaque entre os relacionados é Gonzalo Plata.

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Após a negativa nos exames médicos do Dínamo de Moscou, da Rússia, o equatoriano se reapresentou ao Flamengo, recebeu o carinho dos conterrâneos e fica à disposição de Jardim para o confronto. A expectativa agora é saber se Plata começará jogando ou não. A tendência, entretanto, é que o atacante inicie a partida no banco de reservas.

+ Del Valle x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo tem desfalques para o confronto

Se por um lado o Rubro-Negro conta com o retorno de Plata, por outro terá desfalques importantes. Everton Cebolinha, anunciado pelo Santos, sequer viajou para Quito.

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Além dele, Alex Sandro, Everton Ribeiro e Leonardo permaneceram no Rio de Janeiro e não estarão à disposição para o jogo no Equador.

Para o confronto, a tendência é que o trio de ataque seja formado por Samuel Lino, Carrascal e Pedro. Entretanto, assim como aconteceu contra o Cruzeiro, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Bruno Henrique também pode começar jogando. Nesse cenário, Pedro, camisa 9 escolhido por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, ficaria como opção no banco de reservas.

Pedro, convocado para a Seleção Brasileira, em ação durante partida do Flamengo contra o Remo.
Pedro, convocado para a Seleção Brasileira, em ação durante partida do Flamengo contra o Remo. (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Estratégia diferente para lidar com a altitude

O Flamengo adotou uma estratégia diferente para lidar com os efeitos da altitude em Quito. A delegação brasileira chegou à cidade equatoriana na segunda-feira e realizou dois treinamentos no CT da LDU antes da partida.

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A ideia da comissão técnica é permitir que os jogadores se acostumem gradualmente às condições da cidade antes do confronto decisivo pela Libertadores.

O planejamento é diferente do adotado na fase de grupos, quando o Flamengo também precisou lidar com a altitude, mas em Cusco, no Peru. Na ocasião, a delegação optou por chegar à cidade apenas um dia antes da partida.

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Provável escalação

A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Carrascal (Gonzalo Plata) e Pedro (Bruno Henrique).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

✅ FICHA TÉCNICA

Del Valle 🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

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