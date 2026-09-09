Pedro, do Flamengo, celebra convocação para a Seleção: 'Fruto de muito trabalho'
Atacante rubro-negro foi convocado por Ancelotti para amistosos
Pedro, atacante do Flamengo, está de volta à Seleção Brasileira. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde desta quarta-feira (9), para os amistosos contra Austrália e Índia, o atacante rubro-negro celebrou a oportunidade de participar do novo ciclo visando à Copa do Mundo.
- Muito feliz por retornar à Seleção Brasileira nesse novo ciclo da Copa do Mundo. É gratificante demais poder desfrutar desse momento, agradecer ao Flamengo, a todos os companheiros. Isso tudo é fruto de muito trabalho aqui no dia a dia, nos jogos também! E espero poder desfrutar lá da oportunidade, e dar o meu melhor como sempre. E que seja um novo ciclo de vitórias pela Seleção - disse Pedro, atacante do Flamengo.
Pedro com a Seleção Brasileira
Essa é a primeira convocação de Pedro com o técnico italiano. Em novembro do ano passado, Ancelotti citou o nome do atacante após a convocação para os últimos amistosos de 2025. Na ocasião, o italiano lamentou que o camisa 9 rubro-negro estivesse lesionado.
No total, Pedro tem seis jogos com a Amarelinha, com um gol marcado.
O atacante, que esteve no Mundial de 2022, pode oferecer presença física e técnica dentro da área, funcionar como referência para os companheiros e, ao mesmo tempo, participar da construção das jogadas.
Jogos da Seleção Brasileira
|Data
|Horário (Brasília)
|Jogo
|Estádio
|Cidade
25 de setembro
7h
Austrália x Brasil
Queensland Country Bank Stadium
Townsville
29 de setembro
7h
Austrália x Brasil
Suncorp Stadium
Brisbane
3 de outubro
11h
Índia x Brasil
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake)
Calcutá
Pedro está com o Flamengo no Equador
Pedro está com a delegação do Flamengo para a partida contra o Independiente del Valle, do Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Quito.
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