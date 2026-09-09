Pedro, atacante do Flamengo, está de volta à Seleção Brasileira. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde desta quarta-feira (9), para os amistosos contra Austrália e Índia, o atacante rubro-negro celebrou a oportunidade de participar do novo ciclo visando à Copa do Mundo.

- Muito feliz por retornar à Seleção Brasileira nesse novo ciclo da Copa do Mundo. É gratificante demais poder desfrutar desse momento, agradecer ao Flamengo, a todos os companheiros. Isso tudo é fruto de muito trabalho aqui no dia a dia, nos jogos também! E espero poder desfrutar lá da oportunidade, e dar o meu melhor como sempre. E que seja um novo ciclo de vitórias pela Seleção - disse Pedro, atacante do Flamengo.

Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Pedro com a Seleção Brasileira

Essa é a primeira convocação de Pedro com o técnico italiano. Em novembro do ano passado, Ancelotti citou o nome do atacante após a convocação para os últimos amistosos de 2025. Na ocasião, o italiano lamentou que o camisa 9 rubro-negro estivesse lesionado.

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No total, Pedro tem seis jogos com a Amarelinha, com um gol marcado.

O atacante, que esteve no Mundial de 2022, pode oferecer presença física e técnica dentro da área, funcionar como referência para os companheiros e, ao mesmo tempo, participar da construção das jogadas.

Jogos da Seleção Brasileira

Data Horário (Brasília) Jogo Estádio Cidade 25 de setembro 7h Austrália x Brasil Queensland Country Bank Stadium Townsville 29 de setembro 7h Austrália x Brasil Suncorp Stadium Brisbane 3 de outubro 11h Índia x Brasil Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake) Calcutá

Pedro está com o Flamengo no Equador

Pedro está com a delegação do Flamengo para a partida contra o Independiente del Valle, do Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Quito.

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