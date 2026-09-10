Escalação: Jardim define Flamengo com mudança para pegar Del Valle na altitude
Rubro-Negro inicia confronto pelas quartas de final da Libertadores
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Independiente del Valle na noite desta quinta-feira (10), pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Para a partida na altitude de Quito, no Estadio Olímpico Atahualpa, o treinador português escalou a equipe com Bruno Henrique no ataque, com Pedro no banco.
Para o primeiro compromisso contra o Del Valle, Jardim conta com o retorno de Plata. Ex-jogador do Del Valle, o equatoriano se reapresentou ao clube após a negativa nos exames médicos no Dínamo de Moscou e está á disposição.
Por outro lado, o Flamengo não conta com Cebolinha, negociado com o Santos. Lesionados, Alex Sandro e Evertton Araújo seguem fora.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o Independiente del Valle é: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
✅ FICHA TÉCNICA
Del Valle 🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)
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