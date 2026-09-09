É nesta quarta-feira (10), às 15h (de Brasília), que Carlo Ancelotti anuncia a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Austrália e a Índia. Entre os nomes que podem aparecer na lista estão Samuel Lino e Pedro, do Flamengo, que integram a pré-lista do treinador e chegam ao dia da convocação respaldados por motivos diferentes. Enquanto o atacante vive o melhor momento desde seu retorno ao clube, o centroavante reúne características cada vez mais raras no futebol brasileiro.

Samuel Lino vive o melhor momento desde que voltou ao Flamengo

Samuel Lino chega ao dia da convocação como o jogador mais regular do Flamengo em 2026. Depois de um 2025 marcado por oscilações, o atacante encontrou consistência, principalmente após a chegada de Leonardo Jardim, e passou a apresentar uma versão mais completa de seu jogo.

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São 12 gols e 10 assistências em 43 partidas na temporada. No Brasileirão, nove gols e sete assistências em 26 jogos.

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E o momento recente reforça ainda mais o argumento. Lino marcou cinco vezes nas últimas seis partidas, incluindo o gol da vitória sobre o Remo, no último domingo, que colocou o Flamengo na liderança do Brasileirão.

Na partida, o atacante teve uma atuação que vai além do gol:

⚽ 1 gol 👟 4 finalizações, sendo 2 no gol 🧠 1 grande chance criada 🔑 4 passes decisivos ✅ 51/55 passes certos (93%) 💨 2/3 dribles certos 🆚 2 desarmes

Os números mostram a evolução de um jogador que deixou de depender apenas da capacidade de partir para cima dos adversários. Hoje, Samuel Lino também participa da construção, encontra companheiros e aparece mais perto do gol.

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Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Leonardo Jardim destacou essa versatilidade após a vitória sobre o Remo.

— Ele tem muita versatilidade e consegue fazer mais de uma função. Internalizou bem algumas ideias que eu tinha para ele. É um jogador diferente do Arrascaeta e Carrascal e dá outras nuances ao jogo — disse Jardim sobre Samuel Lino, do Flamengo.

Essa mudança ajuda a justificar a presença de Lino na pré-lista. O atacante já havia sido considerado por Ancelotti antes da Copa do Mundo (com o nome na lista larga) e, aos 26 anos, inicia o novo ciclo em um momento de maturidade dentro do Flamengo.

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Lino, inclusive, já foi convocado pelo treinador italiano. Em agosto do ano passado, foi chamado para substituir Matheus Cunha, lesionado.

Samuel Lino durante treino da Seleção (Foto: Divulgação/CBF)

Anteriormente, o técnico Filipe Luís, ex-Flamengo, já havia identificado o potencial do jogador no ano passado. Após a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, o treinador afirmou que o clube havia pago pouco pelo atacante e que, na sua avaliação, ele poderia valer o dobro ou até o triplo. A sua compra custou cerca de R$ 143 milhões.

Hoje, porém, o principal argumento não está mais apenas no potencial. Está na produção.

Samuel Lino é, pelo momento, um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro e apresenta um repertório maior do que aquele mostrado no início de sua passagem pelo clube. A evolução sob Jardim transformou o atacante em uma peça que pode atuar pelos lados, ocupar espaços por dentro, participar da criação e chegar à área. Para uma Seleção que inicia um novo ciclo, é um perfil que merece ser observado.

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Pedro oferece uma característica que está em falta

O caso de Pedro é diferente. O centroavante não vive necessariamente seu período mais goleador no Flamengo, mas apresenta uma característica que pode ser valiosa para Ancelotti: a capacidade de atuar como homem de referência no ataque.

É um perfil cada vez mais raro no mercado e que fez falta à Seleção na Copa do Mundo desse ano. Em diferentes momentos, o Brasil não teve um centroavante com as características do jogador rubro-negro para oferecer presença dentro da área e funcionar como referência ofensiva.

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Pedro, porém, chega à possível convocação mostrando que seu jogo também evoluiu em outro aspecto. Em 2026, ele vive a temporada com mais assistências da carreira:

⚔️ 44 jogos (34 como titular) ⚽ 24 gols 🅰️ 9 assistências

Dos 24 gols, 15 fazem dele o segundo colocado na artilharia do Brasileirão, mas as nove assistências acrescentam uma informação importante à análise: Pedro não é apenas o homem que finaliza. Também passou a ser um jogador que cria.

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Essa combinação aumenta o valor de seu perfil para a Seleção. O atacante, que esteve no Mundial de 2022, pode oferecer presença física e técnica dentro da área, funcionar como referência para os companheiros e, ao mesmo tempo, participar da construção das jogadas.

Pedro, do Flamengo, durante a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Divulgação/CBF)

A possível convocação, portanto, não seria apenas uma recompensa pelos números apresentados no Flamengo. Seria também uma oportunidade para Ancelotti observar de perto um tipo de centroavante que pode oferecer uma solução diferente à equipe brasileira.

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