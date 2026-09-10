O Flamengo encara nesta quinta-feira (10) talvez um dos projetos de maior sucesso nos últimos anos na América do Sul. Velho conhecido do time carioca, o Independiente del Valle traz consigo um case de sucesso que extrapola a parte administrativa e resulta em títulos e um processo até então de sucesso.

Vendido por cerca de 15 mil dólares em 2017, o Del Valle passou do título da Série B em 2009 ao vice-campeonato da Libertadores em 2016. Desde então, conquistou títulos importantes, como a própria Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, e também formou atletas de renome no continente sul-americano, como Gonzalo Plata e Anthony Valencia, dois jogadores que vestem a camisa do time brasileiro atualmente.

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Como joga o Del Valle?

O Independiente del Valle é comandado por Joaquín Papa, de 39 anos, um "discípulo" de Marcelo Bielsa, o histórico técnico da seleção do Uruguai. Ele carrega consigo ideias de jogo parecidas com as do emblemático treinador, com a continuidade de uma cultura que prioriza a ocupação racional dos espaços e a criação de jogadas.

Joaquín Papa, técnico do Del Valle, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação/Del Valle)

Definir o Del Valle com uma formação única é algo complicado, e essa talvez seja uma das principais virtudes da equipe, que costuma utilizar o 4-3-3, mas varia bastante a sua organização tática de acordo com o decorrer da partida e do próprio adversário.

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Assim como o Flamengo, também gosta do jogo de toque de bola. Costuma rodar bem, fazendo com que abra espaço na defesa adversária, e utiliza principalmente a movimentação sem ela, o que faz com que a equipe consiga encontrar espaços.

O time equatoriano tem alguns nomes de destaque, como Jordy Alcívar e Carlos González. González, inclusive, paraguaio de 33 anos, tem 16 gols em 27 jogos na temporada. Isso faz com que a dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, esteja com o alerta ligado para o jogo desta quinta-feira.

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Jogadores do Del Valle (Foto: Digulgação/Del Valle)

Altitude é outro fator de atenção

Além disso, o Independiente del Valle tem a seu favor a altitude, algo que atormenta os clubes brasileiros em competições internacionais. São cerca de 2.800 metros acima do nível do mar, algo para o qual o Flamengo precisará estar com o alerta ligado.

É importante destacar que o clube brasileiro adotou uma estratégia diferente para essa partida. A equipe chegou ao Equador na segunda-feira e realizou dois treinos em solo equatoriano, fazendo com que o time se acostume com a altitude.

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Essa estratégia, inclusive, foi modificada em comparação ao que aconteceu na fase de grupos contra o Cusco, no Peru, por exemplo, que também se jogou em uma altitude, mas o Flamengo optou por chegar um dia antes da partida. A estratégia é adotada para tentar amenizar essa diferença entre as equipes.

Momento do Independiente del Valle

O momento do Independiente del Valle também chama atenção. São 32 vitórias em 40 jogos na temporada, sendo 16 vitórias nos últimos 19 jogos. A equipe também lidera com larga vantagem o campeonato nacional.

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Os números mostram a força do adversário, mas o Flamengo terá como principal desafio entender como explorar os espaços e impor a própria identidade diante de uma equipe que costuma buscar o controle da partida.

O que o Flamengo pode explorar?

O Flamengo deve usar a sua essência para conseguir voltar ao Rio de Janeiro com uma vantagem importante no placar. Para isso, o toque rápido da bola e as jogadas rápidas que podem acontecer justamente com Gonzalo Plata pela direita ou até mesmo com Carrascal podem ser fundamentais.

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Por jogar em casa, o Independiente del Valle deve buscar ter o controle da bola, e é nesse cenário, inclusive, que o Flamengo pode utilizar o contra-ataque a seu favor.

Para isso, tem nomes rápidos à disposição, como Samuel Lino, convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira nessa data Fifa.

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