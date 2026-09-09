O Flamengo terá um desafio complicado nesta quinta-feira (10), diante do Independiente del Valle, em Quito, no Equador. Ciente das dificuldades que o time vai encontrar na altitude de 2.800 metros, Arrascaeta destacou a necessidade de o Rubro-Negro fazer uma partida sem erros para buscar um resultado positivo fora de casa.

Em declaração antes do confronto, o uruguaio ressaltou a qualidade do adversário atuando em seus domínios e projetou uma partida diferente das últimas disputadas pelo Flamengo.

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— Vai ser um jogo muito difícil contra um time que joga muito bem aqui na altitude. Temos que fazer um jogo perfeito. E depois, a gente tentar, dentro das nossas características, tentar fazer o que a gente vem fazendo nesses últimos jogos. Acredito que temos melhorado bastante, mas ainda temos alguma coisa para melhorar — disse Arrascaeta em entrevista à FlamengoTV.

Arrascaeta também valorizou a maturidade do elenco para identificar os pontos que precisam de evolução. Segundo ele, os jogadores experientes do grupo têm consciência dos momentos em que a equipe precisa entregar um pouco mais dentro de campo.

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Arrascaeta durante entrevista à FlamengoTV (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

— É um grupo muito maduro aqui. Tem muitos jogadores experientes e nós sabemos quando a gente está devendo um pouquinho mais. E cada um pensou no que podia melhorar, o que podia acertar, e estamos em uma crescente muito boa — completou.

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Para o camisa 10, porém, o confronto desta quinta-feira terá características próprias e exigirá atenção redobrada dos comandados. O Flamengo precisará se adaptar às condições encontradas em Quito para enfrentar o time equatoriano.

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— Amanhã é um jogo diferente, é outra característica, então temos que estar preparados pra isso.

Por fim, Arrascaeta reforçou a importância do apoio da torcida rubro-negra antes do compromisso no Equador. O jogador garantiu que o elenco seguirá buscando entregar o máximo em campo.

— A Nação continua apoiando esse grupo! Que a gente sempre vai tentar dar o nosso melhor — concluiu.

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