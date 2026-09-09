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Jorginho, do Flamengo, está na pré-lista de convocação da Itália

Meia pode voltar a ser convocado pela Azzurra após ficar dois anos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 12:31
Atualizado há 0 minutos
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Jorginho com a medalha de campeão da Eurocopa
Jorginho com a camisa da Itália (Foto: John Sibley/AFP)

Jorginho pode voltar a vestir a camisa da seleção italiana. O meio-campista do Flamengo foi incluído na pré-lista da Azzurra e aparece entre os nomes que podem ser chamados por Roberto Mancini após dois anos afastado das convocações. Os italianos encaram Bélgica, Turquia e França nesta Data-Fifa.

A presença do jogador na pré-lista, divulgada, inicialmente, pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!, ocorre em um momento de renovação da equipe italiana, que busca combinar atletas jovens com nomes mais experientes. Jorginho, que nasceu no Brasil, optou por defender a Itália e foi um dos destaques da conquista da Eurocopa de 2020. Ao todo, soma mais de 50 partidas pela seleção.

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O meio-campista viveu seu melhor momento pela Azzurra justamente durante a primeira passagem de Mancini no comando da equipe, entre 2018 e 2023. O treinador retornou ao cargo em julho deste ano e pode voltar a contar com o jogador do Flamengo.

📊 Números de Jorginho pela Itália entre 2016 e 2024

  1. ⚽ 56 jogos
  2. 👕 52 como titular
  3. 🥅 5 gols
  4. 🎯 2 assistências

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Jorginho com a medalha de campeão da Eurocopa
Jorginho, do Flamengo, com a medalha de campeão da Eurocopa da Itália (Foto: John Sibley/AFP)

Jorginho pode disputar a Nations League

A seleção italiana terá seus primeiros compromissos na Nations League entre o fim de setembro e o início de outubro. A equipe enfrentará Bélgica, Turquia e França na competição.

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Claro. A tabela fica assim:

DataCompetiçãoJogoHorário

25/09/2026

Liga das Nações

Itália x Bélgica

15h45

28/09/2026

Liga das Nações

Turquia x Itália

15h45

02/10/2026

Liga das Nações

França x Itália

15h45

05/10/2026

Liga das Nações

Itália x Turquia

15h45

Outros nomes do Flamengo que podem jogar na Data-Fifa

Além de Jorginho, outros jogadores do Flamengo também aparecem entre os possíveis convocados de suas respectivas seleções.

Pedro e Samuel Lino estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O treinador fará a convocação nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília) para os amistosos contra Austrália (2x) e Índia.

No Equador, Plata e Valencia são cotados para integrar a lista. Já na Colômbia, Carrascal aparece entre os possíveis nomes, enquanto Arrascaeta e Varela são opções consideradas pelo Uruguai.

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