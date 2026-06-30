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Hotel de luxo, spa e campos: veja o resort onde o Flamengo está em Portugal

Delegação rubro-negra se prepara no Algarve antes dos amistosos contra River Plate, Lausanne e Benfica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 11:21
Atualizado há 0 minutos
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O Flamengo já está em Portugal para a intertemporada durante a Copa do Mundo e conta com uma estrutura de alto padrão. Na primeira etapa da viagem, a delegação ficará hospedada no Cascade Wellness Resort Lagos, complexo de luxo localizado na cidade de Lagos, na região do Algarve, onde também realizará os treinamentos.

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    • Situado à beira-mar, sobre as falésias da Ponta da Piedade, o resort fica a cerca de 90 quilômetros do Aeroporto Internacional de Faro.

    Resort em que o Flamengo está em Portugal oferece luxuosa estrutura

    Além da hospedagem, o Cascade Wellness Resort conta com dois campos oficiais de grama natural utilizados exclusivamente por equipes profissionais e categorias de base durante períodos de pré-temporada e pausas no calendário.

    — Viemos para trabalhar e mais nada. Aproveitamos o convite que nos fizeram para essa intertemporada sem qualquer custo para o Flamengo, o que mostra a dimensão do clube. Estamos em um hotel que já acolheu o PSG, Bayern, Sporting, Al-Nassr. Curiosamente, todos os clubes que fazem pré-temporada aqui são campeões no ano, as pessoas do hotel falaram. As condições são excelentes, a calma, a paz, sem ninguém perturbando — afirmou Boto, diretor de futebol do Flamengo, sobre a escolha pelo local.

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    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal
    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    O complexo ainda possui academia, spa completo, banheira de hidromassagem, sauna e espaços destinados a tratamentos de recuperação física, como massagens e terapias. A estrutura é frequentemente escolhida por clubes europeus devido ao conforto, privacidade e qualidade das instalações.

    Campo de futebol do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal
    Campos de futebol do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal (Foto: Divulgação)

    Durante o verão europeu, período de alta temporada na região do Algarve, as diárias variam entre aproximadamente R$ 2,5 mil e R$ 3,9 mil nos quartos tradicionais, enquanto os apartamentos podem ultrapassar R$ 4,3 mil por noite.

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    Outro diferencial do resort é sua arquitetura inspirada nas grandes navegações portuguesas. O empreendimento é dividido em alas temáticas que representam expedições à Europa, África, Ásia e América do Sul.

    Segunda etapa será perto do Estádio Algarve

    Após o período em Lagos, o Flamengo seguirá para Estoi, cidade localizada a cerca de uma hora de distância. A equipe ficará hospedada nas proximidades do Estádio Algarve, palco dos três amistosos programados durante a intertemporada.

    Além das partidas, o elenco comandado por Leonardo Jardim utilizará um campo anexo ao estádio para os treinamentos da reta final da preparação.

    Flamengo disputará três amistosos em Portugal

    Durante a passagem pelo país europeu, o Rubro-Negro enfrentará três adversários de diferentes países. O primeiro compromisso será diante do River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho. Depois, a equipe encara o Lausanne, da Suíça, no dia 8, e encerra a programação diante do Benfica, em 11 de julho.

    Todos os confrontos serão realizados no Estádio Algarve. Após a viagem, a delegação retorna ao Rio de Janeiro no dia 12 de julho para concluir a preparação no Ninho do Urubu antes da retomada das competições oficiais.

    Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

    Confira fotos do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal

    Campo de futebol do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal
    Campo de futebol do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal (Foto: Divulgação)
    Piscina do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal
    Piscina do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal (Foto: Divulgação)
    Piscina do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal
    Piscina do resort em que o Flamengo está hospedado em Portugal (Foto: Divulgação)

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