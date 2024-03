Saiba os principais jogadores que o Flamengo enfrenta na fase de grupos da Libertadores (créditos: Diogo Reis/Agif/Gazeta Press, Gilson Junio/Agif/Gazeta Press e @palestino)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 10:20 • Rio de Janeiro (RJ)

No Grupo E da Libertadores, o Flamengo encara Bolívar, Millonarios e Palestino em busca de uma vaga no mata-mata do torneio continental. O técnico Tite conta com o melhor elenco da América do Sul e espera fazer uma ótima campanha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O rubro-negro terá que superar a altitude e uma logística complicada para se classificar ao mata-mata da maior competição de clubes da América do Sul. Assim, o Lance! apresenta alguns nomes para se ter atenção nos seis primeiros jogos.

BOLÍVAR

O vice-campeão do campeonato boliviano de 2023 chega a mais uma Libertadores da América apostando todas as suas fichas no seu maior trunfo: a altitude. O Clube boliviano chega para disputar a sua trigéssima primeira Libertadores, sendo assim um dos clubes que mais disputou a competição.

O time que leva a alcunha de "O libertador", conta com 4 destaques na sua equipe. O primeiro é experiente goleiro, de 37 anos, Carlos Lampe. O argentino, naturalizado boliviano, já soma 51 jogos oficiais com a camisa "La verde'. O setor do meio-campo tem o jovem boliviano, de 20 anos, Ervin Vaca - que já teve seu nome ventilado em clubes do Brasil - e o também boliviano, Fernando Saucedo.

No ataque, o Bolívar tem a presença do craque do time, o brasileiro Bruno Sávio. O atacante, de 29 anos, jogou por Cuiabá, América-MG, Bragantino e Guaraní, antes de se transferir ao clube boliviano. O mineiro também teve uma passagem rápida pelo Al-Ahly, onde disputou o Mundial de Clubes da Fifa, em 2023, antes de retornar ao Bolívar.

Bruno Sávio atuando pelo Guarani antes de se transferir para o Bolívar (créditos: Diogo Reis/AGIF Diogo Reis/AGIF)

MILLONARIOS

Millonarios por sua vez, chega a competição com o intuito de esquecer o péssimo desempenho no campeonato colombiano. O time, em 12 jogos, soma apenas 12 pontos e está na décima quinta posição. "El Dorado" - alcunha da equipe - tem 108 jogos disputados na história da Libertadores (até o início desta primeira fase), com 39 vitórias, 26 empates e 43 derrotas.

Assim como o Bolívar, a principal força do time é a altitude. Porém, a equipe colombiana deposita as suas fichas em três jogadores. Os meias colombianos, Larry Vásquez, de 31 anos, e David Macalister, de 37 anos. E o atacante Leonardo Castro, de 31 anos. Sem dúvidas, Leonardo é a grande esperança de gols da equipe. Em 2024, o jogador soma 5 gols e 2 assistências, em 11 jogos.

Leonardo Castro jogando pelo Millonarios (crédito: Gilson Junio/AGIF Gilson Junio/AGIF)

PALESTINO

O clube chileno é um velho conhecido da equipe rubro-negra. Em 2016, os chilenos eliminaram o Flamengo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e em 2017, o Flamengo deu o troco na segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O Palestino faz campanha regular no Campeonato Chileno, de 2024. A equipe ocupa a quinta colocação do campeonato local, com sete pontos conquistados em quatro jogos.

A equipe tem como seu principal destaque, o meia Joe Abrigo, de 29 anos. O camisa 14 chegou ao clube em 2023 e é o dono do meio-campo. As outras referências são o também meia Pablo Palacio, de 23 anos, e o zagueiro Cristián Suárez, de 37 anos.

Joe Abrigo jogando pelo Palestino (créditos: @palestino)