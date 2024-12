Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG, teve seu nome ligado ao Fluminense nos últimos dias. Em informação confirmada pelo Lance!, o defensor recebeu consulta por parte da diretoria tricolor e pode receber proposta nos próximos dias para reforçar o elenco de Mano Menezes.

Nas redes sociais, porém, a recepção de torcedores cariocas não foi a melhor possível. Visando à disputa do Mundial de Clubes, previsto para junho de 2025, alguns contestaram o interesse em Rabello e desejam outros focos para o mercado de verão.

👀 Veja algumas das reações:

🤔 O que se sabe sobre Igor Rabello no Fluminense?

Conforme apurado pela reportagem do Lance!, ainda não houve formalização da proposta pelo jogador. Com contrato até o final de 2025, Igor só deixaria o Atlético em janeiro caso haja acordo financeiro entre os clubes. A intenção do Flu é manter o defensor no plantel para disputar posição com Thiago Santos e Thiago Silva, que formaram a dupla de zaga titular na segunda metade de 2024.

Igor Rabello fez parte das divisões de base do Tricolor até 2010, quando foi dispensado e se transferiu para o Botafogo, onde conseguiu se profissionalizar. A estreia na equipe de cima aconteceu em 2016; no mesmo ano, foi emprestado ao Náutico, mas retornou para ganhar oportunidades no Rio de Janeiro até o começo de 2019, quando acertou movimento rumo ao Galo.

🔢 Números de Igor Rabello pelo Atlético-MG

⚽ 194 jogos

🥅 7 gols

📤 4 assistências

Títulos: Brasileirão de 2021, Copa do Brasil de 2021, Supercopa do Brasil de 2022 e 5 Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

