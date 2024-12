Jogador do Palmeiras assume namoro com modelo que viveu affair com Arrascaeta

Atacante do Palmeiras, Lázaro engatou romance com a modelo Bianca Wejnger, que já teria vivido um affair com o meia Arrascaeta, do Flamengo. Os dois compartilharam momentos juntos nas redes sociais recentemente e passaram a última sexta (13) em um dos parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Lázaro e Bianca apareceram juntos pela primeira vez em uma foto postada pelos dois em um elevador no início da semana. Na imagem, o casal colocou um emoji de coração. Na última sexta-feira (13), os dois reforçaram o relacionamento ao publicarem a mesma foto de mãos dadas no Universal Studios, na Flórida.

Bianca teve um relacionamento rápido com a DJ Bárbara Labres no início do ano passado. As duas namoraram por cerca de um mês, mas apagaram fotos juntas, além de não se seguirem mais nas redes sociais. Segundo o jornal "Extra", a modelo também já viveu affair com Arrascaeta e com Romarinho, filho de Romário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Revelado pelo Flamengo, Lázaro se destacou no Rubro-Negro em 2022 e foi negociado com o Almería-ESP. No início do ano, o jogador chegou por empréstimo ao Palmeiras, onde atuou em 35 jogos, com três gols anotados. Em 2019, o atacante marcou o gol do título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17.