Ídolo do Corinthians é processado por condomínio por dívida de mais de R$ 2 mi

Um ex-jogador do Corinthians é alvo de uma ação na Justiça por conta de dívidas de mais de R$ 2,4 milhões. Segundo o "UOL", o Condomínio Edifício Prince de Galles, na Mooca (SP), processou Marcelinho Carioca e acusa o ídolo do clube paulista de esconder patrimônio e fraudar credores.

"As alegações envolvem a adoção de manobras fraudulentas, como a transferência de bens para terceiros, visando dificultar sua localização e a consequente penhora. Em um cenário de evidente má-fé, essas práticas sugerem uma tentativa deliberada de frustrar os direitos dos credores, em total desrespeito às ordens judiciais, utilizando-se de subterfúgios para proteger seus ativos de maneira ilícita", diz o condomínio no processo.

O condomínio alega que um parente do ex-jogador morou no local por seis anos e não pagou as contas de condomínio. Em decisão judicial, o mesmo conseguiu leiloar um imóvel e garagens de Marcelinho por R$ 672 mil para quitar parte do débito. Os mesmos, contudo, foram vendidos pela metade do preço.