Adriano Leite Ribeiro, o Imperador, irá se despedir do futebol neste domingo (15). O atacante reunirá amigos do futebol e fará um amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h (de Brasília). Ídolo do Flamengo, ele jogará um tempo com a camisa do Rubro-Negro (outro com o time amigos da Itália). Assim, o Lance! detalha quais foram os títulos que "Didico" conquistou pela equipe carioca.

Revelado em 2000, o atacante, que nos juniores chegou a jogar como lateral-esquerdo, conquistou os seus primeiros títulos naquele ano. As conquistas foram a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Regularizado no estadual, Adriano, no entanto, não chegou a entrar em campo.

Já os primeiros triunfos que contaram com a sua participação foram a Taça Guanabara e o Carioca de 2001. Também nesse ano, o Imperador fez parte da conquista da Copa dos Campeões.

Adriano e demais jogadores do Flamengo antes da final contra o Vasco (Foto: Julio Cesar Guimarães/Lancepress!)

Conquista mais marcante

O título do Campeonato Brasileiro de 2009 foi, sem dúvida, o mais importante na relação entre Adriano e Flamengo. Um dos heróis daquela conquista, o Imperador disputou 30 das 38 rodadas do Brasileirão.

No total, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências. Com ele em campo, o Flamengo teve 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Adriano comemorando o Brasileirão de 2009 (Foto: Arquivo Lance!)

O título mais marcante da carreira

Para Adriano, a conquista do Brasileirão foi a mais importante de sua carreira.

- Teoricamente, estava lá embaixo, o time não estava bem. Um título, para mim, inesquecível. O grupo era muito bom. Nós realmente nos unimos, e isso fez com que a gente pudesse ser campeão, com certeza - disse, recentemente, ao "GE".