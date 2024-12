Salário causa entrave entre Artur Jorge e Botafogo; veja comparações

Chegou ao fim o ano mais vitorioso da história do Botafogo. Com ela, algumas questões começam a entrar em pauta para o planejamento de 2025, incluindo a permanência de Artur Jorge. O técnico vem recebendo propostas há alguns meses e não é certo que fique no futebol brasileiro para a próxima temporada.

O contrato do treinador com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Mas, a passagem pode ser mais breve. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes na Europa há semanas. Já houve consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

Um dos principais entraves entre Artur Jorge e o Botafogo é o salário atual. Hoje, o português recebe cerca de R$ 1 milhão por mês no Alvinegro. Um valor menor do que recebiam técnicos anteriores como Luís Castro e Bruno Lage. O primeiro recebia em torno de R$ 1,7 milhão por mês, já Lage, chegou a ser o segundo técnico mais bem pago no futebol brasileiro, com um salário de R$ 2 milhões. A diferença de remuneração não teria sido bem recebida por Artur Jorge, segundo o "Ge".

Em evidência no mercado depois das conquistas da Libertadores e Brasileirão, clubes se mostram dispostos a pagar a multa do treinador, que gira em torno de 2 milhões de euros, R$ 12,5 milhões na cotação atual.

Comparação com técnicos do futebol brasileiro

Para efeito de comparação, o salário do técnico alvinegro fica atrás de nomes como Zubeldía (São Paulo), Ramón Díaz (Corinthians). Alguns ex-técnicos também ficavam na frente de Artur Jorge financeiramente. Gabriel Milito, do Atlético-MG, recebia R$ 1,25 milhão; Tite, no Flamengo, recebia R$ 1,5 milhão, assim como Renato Gaúcho no Grêmio. O treinador mais bem pago do futebol brasileiro é Abel Ferreira, do Palmeiras, com R$ 3 milhões.

Em uma temporada gloriosa com a conquista dos dois maiores títulos da América, o técnico do Glorioso rendeu ao clube cerca de R$ 245 milhões, levando em consideração apenas os valores recebidos em premiações. Além disso, dados da plataforma Transfermarkt mostram que o elenco alvinegro sofreu uma valorização de mais de 600% desde que o clube foi comprado por Textor.

💰 R$ 192 milhões - título da Libertadores

💰 R$ 5,6 milhões - queda nas oitavas de final da Copa do Brasil

💰 R$ 48 milhões - título do Brasileirão.

Após a conquista do Brasileirão, no último domingo (8), John Textor admitiu as propostas recebidas pelo treinador e afirmou que vai conversar com Artur Jorge pessoalmente para tomar uma decisão sobre a permanência para a próxima temporada. Segundo o americano, caso o técnico decida sair do Botafogo, não será por questões financeiras.

– Ele tem um contrato. Ele ganhou bônus incríveis. Eu não acho que em sua cabeça é sobre dinheiro. Se você é escolhido, é sobre a família. Então, agora que isso acabou, ele e eu vamos conversar, como sempre fazemos, diretamente, um a um. Então é isso que vamos descobrir.

