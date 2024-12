Ranking da Conmebol para sorteios da Libertadores e Sul-Americana sai 2ª feira

Os clubes brasileiros classificados para a Libertadores e a Sul-Americana em 2025 começam a conhecer seus destinos, com a divulgação do Ranking Anual da Conmebol marcada para a próxima segunda-feira, 16 de dezembro. Esse ranking será fundamental para a definição dos potes e posições nos sorteios das fases preliminares (no dia 19 de dezembro, quinta-feira próxima) e de grupos (na semana de 19 de março de 2025) das duas competições continentais.

O Botafogo, atual campeão da Libertadores, está garantido como cabeça de chave e é o único clube que sabe que terá a posição A1 no Grupo A da Fase de Grupos, independentemente da colocação no ranking. Já Corinthians e Bahia, que precisarão jogar a Fase Preliminar 2, aguardam o sorteio de quinta-feira que vem (19) para conhecer seus adversários.

O Timão e o Tricolor de Aço precisarão vencer essa fase e também a Fase Preliminar 3, que também será disputada em jogos de ida e volta, para avançar à Fase de Grupos. Por sua vez, os outros clubes brasileiros classificados — Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo — entrarão diretamente na Fase de Grupos, com os cabeças de chave sendo o Botafogo e os sete melhores colocados sul-americanos no ranking.

Corinthians e Bahia estão na Fase Preliminar 2 da Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Os sorteios das três fases preliminares da Libertadores 2025 e da fase preliminar da Sul-Americana 2025 acontecerão na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), na próxima quinta-feira, 19 de dezembro, ao meio-dia (de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das duas competições no YouTube. O sorteio da Fase de Grupos só ocorrerá na semana de 19 de março do ano que vem. A data exata ainda será definida pela Conmebol.

Das 47 equipes classificadas para a Libertadores 2025, seis começarão a Fase Preliminar 1, na qual três vagas para a Fase 2 estarão em disputa em confrontos de ida e volta, pelas equipes classificadas de Bolívia (1), Equador (1), Paraguai (1), Peru (1), Uruguai (1) e Venezuela (1) em chaves determinadas por sorteio.

Na Fase Preliminar 2 da Libertadores, estarão 16 times, incluindo três provenientes da Fase 1. Dos 13 times classificados diretamente para a Fase 2, são dois do Brasil (Corinthians e Bahia), da Colômbia e do Chile, e um clube de cada uma das outras sete associações filiadas: Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Peru. Esses 16 clubes disputarão confrontos de ida e volta, com as chaves definidas pelo sorteio, que terá o ranking de clubes como definidor dos potes. Já na Fase 3, os oito vencedores da Fase 2 avançarão para novas partidas eliminatórias. Os quatro classificados irão para a Fase de Grupos da Libertadores.

Além disso, os clubes eliminados na Fase 3 da Libertadores terão vaga garantida na Fase de Grupos da Sul-Americana, proporcionando uma segunda chance para disputar competições continentais. Com a proximidade dos sorteios e o ranking prestes a ser divulgado, os times brasileiros se preparam para definir suas estratégias em busca do sucesso nas competições sul-americanas de 2025.