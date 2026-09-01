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Reforços treinam, passam por trote e aguardam liberação para estrear pelo Flamengo

Valencia e Freitas foram anunciados nesta terça e já participaram do treino no Ninho

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 17:05
Atualizado há 56 minutos
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No mesmo dia em que foram anunciados como reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas já realizaram atividades com os novos companheiros. No Ninho do Urubu, a dupla passou pelo tradicional trote do corredor polonês nesta terça-feira (1). Agora, a expectativa da comissão técnica de Leonardo Jardim é receber o "ok" para utilizar os reforços.

➡️ Anthony Valencia: lesões ligam alerta, mas números do equatoriano animam o Flamengo

Em imagens divulgadas pelo Flamengo, Valencia e Freitas aparecem ao lado dos demais jogadores rubro-negros no treino de preparação para a partida contra o Mirassol, na quarta-feira, em confronto atrasado do Brasileirão. Como de praxe com atletas recém-chegados, a dupla passou pelo corredor polonês e foi "batizada" pelos companheiros.

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Anthony Valencia e Joaquín Freitas durante treino do Flamengo
Anthony Valencia e Joaquín Freitas durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo aguarda "ok" da CBF para as estreias de Valencia e Freitas

Com os jogadores anunciados oficialmente, o Flamengo agora aguarda a regularização de ambos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O Rubro-Negro já enviou os documentos para resolver a situação.

➡️ Análise: Joaquín Freitas chega ao Flamengo com velocidade, versatilidade e intensidade

Caso sejam regularizados a tempo, os jogadores podem ser relacionados para a partida desta quarta-feira, no Maracanã. Mesmo que isso não aconteça, Valencia e Freitas devem ir ao estádio para o primeiro encontro com a torcida rubro-negra.

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