No mesmo dia em que foram anunciados como reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas já realizaram atividades com os novos companheiros. No Ninho do Urubu, a dupla passou pelo tradicional trote do corredor polonês nesta terça-feira (1). Agora, a expectativa da comissão técnica de Leonardo Jardim é receber o "ok" para utilizar os reforços.

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Em imagens divulgadas pelo Flamengo, Valencia e Freitas aparecem ao lado dos demais jogadores rubro-negros no treino de preparação para a partida contra o Mirassol, na quarta-feira, em confronto atrasado do Brasileirão. Como de praxe com atletas recém-chegados, a dupla passou pelo corredor polonês e foi "batizada" pelos companheiros.

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Anthony Valencia e Joaquín Freitas durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo aguarda "ok" da CBF para as estreias de Valencia e Freitas

Com os jogadores anunciados oficialmente, o Flamengo agora aguarda a regularização de ambos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O Rubro-Negro já enviou os documentos para resolver a situação.

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Caso sejam regularizados a tempo, os jogadores podem ser relacionados para a partida desta quarta-feira, no Maracanã. Mesmo que isso não aconteça, Valencia e Freitas devem ir ao estádio para o primeiro encontro com a torcida rubro-negra.

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