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Flamengo muda rota no mercado e coloca o scout de José Boto em ação

Após negativas por Almada e Luiz Henrique, clube recorre ao scout

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:27
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Boto ao lado de Valencia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo começou a janela de transferências mirando nomes de grande impacto. Tentou Thiago Almada e Luiz Henrique, mas encontrou dificuldades nas negociações. A resposta foi mudar a rota. Em vez de insistir apenas em jogadores já consolidados, o clube passou a olhar com mais força para o trabalho de scout e fechou com Anthony Valencia, de 23 anos, e Joaquín Freitas, de 19.

A mudança é significativa porque apresenta uma característica que esteve entre os principais motivos para a contratação de José Boto, no início de 2025: identificar jogadores antes de eles chegarem ao auge.

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Boto ao lado de Valencia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo
Boto ao lado de Valencia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Valencia e Joaquín não significam que o Flamengo abandonou a busca por grandes nomes ou que deixou de fazer investimentos elevados. As duas operações chegam a cerca de 14 milhões de euros, aproximadamente R$ 84 milhões. O que muda é o caminho escolhido.

Das estrelas ao scout

Almada e Luiz Henrique foram alguns dos principais alvos do Flamengo. As negociações, porém, não avançaram como o clube desejava. No caso do argentino, a viagem de Boto à Argentina chegou a gerar críticas de parte da torcida por uma suposta exposição desnecessária do clube. A negociação por Luiz Henrique também teve momentos de desgaste.

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Depois dessas tentativas, o Flamengo fez uma correção de rota. O clube passou a agir de maneira mais discreta e encontrou Valencia no Royal Antwerp, da Bélgica, e Joaquín no River Plate. As duas negociações foram conduzidas de forma mais sigilosa e rápida.

O Flamengo, que não conseguiu concretizar as negociações por nomes de grande repercussão, encontrou dois jogadores a partir de um processo que se aproxima muito mais do perfil de scout defendido por Boto.

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José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Valencia e Freitas representam o novo caminho

Valencia chega por cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente R$ 30 milhões. Aos 23 anos, o equatoriano é visto como uma reposição para Gonzalo Plata, negociado com o futebol russo, e já possui nível de seleção de seu país.

Joaquín Freitas representa uma aposta ainda maior no potencial. Aos 19 anos, chega do River Plate por cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente R$ 54 milhões. É tratado como uma grande promessa e chega ao Flamengo ainda com ampla margem de evolução.

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Joaquín Freitas novo reforço do Flamengo
Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Diante desse cenário, o departamento de scout não trabalha apenas para encontrar jogadores baratos. A ideia é identificar atletas com potencial de desenvolvimento, capazes de entregar dentro de campo e também ganhar valor fora dele.

A cara de Boto começa a aparecer

É inevitável pensar que o Flamengo começou a janela sonhando com Almada e Luiz Henrique e terminou com Valencia e Freitas. Mas reduzir a mudança a uma simples troca de nomes seria ignorar o movimento mais importante. O clube percebeu que determinadas negociações não avançariam e buscou soluções dentro de outra lógica.

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Com o scout cada vez mais forte, o Flamengo olha com atenção para o futebol sul-americano, principalmente o argentino. Joaquín Freitas é o exemplo mais recente.

A mudança de rota ainda não significa o abandono de grandes contratações. Mas Valencia e Joaquín mostram, pela primeira vez nesta janela, o clube de Boto aparecendo de forma mais clara no mercado.

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Prazos da Libertadores e da janela

A janela fecha em 11 de setembro, enquanto o prazo para inscrição nas quartas de final da Libertadores termina na próxima sexta-feira. Ainda há tempo para novos movimentos.

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