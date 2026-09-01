Valencia projeta reencontro com Del Valle e mira título da Libertadores no Flamengo
Reforço rubro-negro foi revelado pelo clube equatoriano
Anunciado pelo Flamengo nesta terça-feira (1), Anthony Valencia terá um reencontro especial logo em seus primeiros meses com a camisa rubro-negra. O atacante foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, justamente o adversário do time brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O primeiro confronto será disputado no Equador, enquanto a decisão da vaga acontecerá no Maracanã.
Aos 23 anos, Valencia passou por todo o processo de formação no clube equatoriano e mantém contato com antigos companheiros. Por isso, o novo reforço do Flamengo espera que o confronto tenha um significado especial, apesar da vontade de sair vencedor do duelo.
— Vai ser um duelo muito bonito, porque fiz todo o meu processo lá, me formei lá, tenho muitos companheiros lá e até me mandam mensagens. Eles também estão felizes. Espero poder encontrá-los — afirmou Valencia, jogador do Flamengo.
O reencontro, no entanto, terá um objetivo claro para o atacante: ajudar o Flamengo a avançar na principal competição do continente. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o bicampeonato consecutivo, e Valencia já estabeleceu a conquista do torneio como uma das principais metas desde sua chegada.
— Espero ganhar a Libertadores com o Flamengo, porque é um dos títulos mais importantes. Acredito que é especial para mim ganhar a Sul-Americana, e ganhar a Libertadores seria uma conquista muito grande — declarou.
Antes do reencontro com o Independiente del Valle, Valencia terá o período de adaptação ao novo clube. O equatoriano chega ao Flamengo após se destacar pelo Royal Antwerp, da Bélgica, e já começou a conhecer os novos companheiros.
Valencia manda recado à torcida do Flamengo
Em seus primeiros dias como jogador do Flamengo, Valencia também fez questão de falar diretamente aos torcedores. O atacante pediu apoio nas arquibancadas e prometeu empenho para corresponder à expectativa criada com sua chegada.
— Espero vê-los muito em breve no estádio, espero contar com o apoio de vocês. Vou dar o meu melhor para proporcionar muita alegria — afirmou o reforço rubro-negro.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo anuncia o atacante Joaquín Freitas, promessa argentina de 19 anosHá 19 minutos
Futebol Nacional
Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mentalHá 33 minutos
Flamengo
Anthony Valencia revela bastidores da negociação com o Flamengo e explica camisa 14Há 52 minutos
Flamengo
Flamengo muda rota no mercado e coloca o scout de José Boto em açãoHá 57 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforçoHá 1 hora
Flamengo
Flamengo anuncia Anthony Valencia; conheça herdeiro da '14' de ArrascaetaHá 2 horas
Mais LANCE!