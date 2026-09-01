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Valencia projeta reencontro com Del Valle e mira título da Libertadores no Flamengo

Reforço rubro-negro foi revelado pelo clube equatoriano

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:54
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Anunciado pelo Flamengo nesta terça-feira (1), Anthony Valencia terá um reencontro especial logo em seus primeiros meses com a camisa rubro-negra. O atacante foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, justamente o adversário do time brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O primeiro confronto será disputado no Equador, enquanto a decisão da vaga acontecerá no Maracanã.

Aos 23 anos, Valencia passou por todo o processo de formação no clube equatoriano e mantém contato com antigos companheiros. Por isso, o novo reforço do Flamengo espera que o confronto tenha um significado especial, apesar da vontade de sair vencedor do duelo.

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— Vai ser um duelo muito bonito, porque fiz todo o meu processo lá, me formei lá, tenho muitos companheiros lá e até me mandam mensagens. Eles também estão felizes. Espero poder encontrá-los — afirmou Valencia, jogador do Flamengo.

Anthony Valencia, reforço do Flamengo, com a camisa do Independiente del Valle
Anthony Valencia, reforço do Flamengo, com a camisa do Independiente del Valle (Foto: Divulgação/Del Valle)

O reencontro, no entanto, terá um objetivo claro para o atacante: ajudar o Flamengo a avançar na principal competição do continente. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o bicampeonato consecutivo, e Valencia já estabeleceu a conquista do torneio como uma das principais metas desde sua chegada.

— Espero ganhar a Libertadores com o Flamengo, porque é um dos títulos mais importantes. Acredito que é especial para mim ganhar a Sul-Americana, e ganhar a Libertadores seria uma conquista muito grande — declarou.

Antes do reencontro com o Independiente del Valle, Valencia terá o período de adaptação ao novo clube. O equatoriano chega ao Flamengo após se destacar pelo Royal Antwerp, da Bélgica, e já começou a conhecer os novos companheiros.

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Valencia manda recado à torcida do Flamengo

Em seus primeiros dias como jogador do Flamengo, Valencia também fez questão de falar diretamente aos torcedores. O atacante pediu apoio nas arquibancadas e prometeu empenho para corresponder à expectativa criada com sua chegada.

— Espero vê-los muito em breve no estádio, espero contar com o apoio de vocês. Vou dar o meu melhor para proporcionar muita alegria — afirmou o reforço rubro-negro.

Valencia com a camisa 14 do Flamengo
Valencia com a camisa 14 do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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