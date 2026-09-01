O último domingo (30) foi especial para a família de Josmar. Aos 17 anos, a promessa do Flamengo viveu pela primeira vez a experiência de ser relacionado para uma partida da equipe profissional. O atacante ficou no banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, e agora vive a expectativa de receber novas oportunidades no time principal.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Josemar Miranda, pai do jogador, contou como foram os momentos que antecederam a partida e revelou a emoção de finalmente ver o filho entre os relacionados do Flamengo.

continua após a publicidade

— A minha expectativa... está mais tranquila, porque, assim, foi uma história que começou, que eu sabia que ia acontecer, né? E, graças a Deus, hoje está acontecendo. Então, estou só feliz. Porque sempre pedia a ele: "primeiro senta no banco do Flamengo que o resto tudo acontece". Agora, a família que está um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Ele está tranquilo também, muito tranquilo. Muita felicidade. É um dos maiores times do Brasil e do mundo. Qual é o pai que não fica feliz? Estou muito feliz e realizado - disse Josemar, pai de Josmar, do Flamengo.

Josmar em Flamengo x Botafogo (Foto: Arquivo pessoal)

A presença de Josmar no grupo aconteceu em meio a mudanças no elenco. O atacante foi relacionado principalmente pela suspensão de Bruno Henrique e pelas saídas de Wallace Yan e Gonzalo Plata.

Ansiedade antes do primeiro jogo

Josemar contou que teve dificuldades para dormir antes de acompanhar o filho no Maracanã e precisou se distrair durante a noite enquanto esperava o momento de ver Josmar relacionado.

continua após a publicidade

— Dormir... foi difícil, viu. Me entreti no videogame para poder esperar amanhecer. E o tempo foi tão ligeiro hoje, que nem deu tempo de almoçar, porque o tempo está se passando muito ligeiro — explicou.

O pai também revelou a emoção ao entrar no estádio e ver o filho vivendo o momento que havia imaginado desde o início da trajetória no futebol.

— Hoje vou ter essa felicidade que pedia muito. Creio que ele vai cair na graça dos torcedores. Ele é um menino muito... muito frio e muito consciente. Muito doutrinado. Ele sabe o que está fazendo dentro de campo — afirmou Josemar.

Trajetória de Josmar

Josmar chegou ao Flamengo no início deste ano, após se destacar pelo Avaí. Para contar com o atacante, que atua tanto pelo centro quanto pelas beiradas do campo, o clube carioca desembolsou R$ 3,5 milhões. Com passagem pela base do Grêmio, o jogador já atuou, inclusive, como lateral-esquerdo, e chegou ao Avaí para jogar como meia.

continua após a publicidade

Pai de Josmar projeta filho na Seleção Brasileira

Josemar também falou sobre a importância da convivência de Josmar com jogadores experientes do Flamengo. Entre os nomes citados está Arrascaeta, que, na visão do pai, poderá ajudar o jovem durante o processo de adaptação ao elenco principal.

Com confiança, Josemar ainda projetou o filho na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030. O pai da promessa rubro-negra afirmou que o atacante pode ser responsável pelo gol do hexacampeonato.

continua após a publicidade

— Ele vai estar no canto certo, na hora certa, com os caras... melhores do mundo. O Arrascaeta hoje vai encontrá-lo e vai deixá-lo, e ele vai brocar (projetou para o clássico). Ele vai estar num time que só tem estrela. E esse menino aí... ele é certo, ele... 2030 vai dar ele na cabeça e deixa gravado também, que esse hexa vem, e vem com o Josmar.

Josmar e Arrascaeta em Flamengo x Botafogo (Foto: Arquivo pessoal)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.