Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Anthony Valencia: lesões ligam alerta, mas números do equatoriano animam o Flamengo

Equatoriano de 23 anos teve seis períodos de afastamento registrados

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 13:32
Atualizado há 52 minutos
Favorite o Lance! no Google

Anthony Valencia chega ao Flamengo cercado por dois cenários distintos. De um lado, o equatoriano de 23 anos apresenta características que agradaram ao departamento de futebol e números recentes que ajudam a entender a aposta rubro-negra. Do outro, existe um histórico de lesões que naturalmente liga um alerta aos torcedores rubro-negros.

O novo reforço foi anunciado pelo clube carioca nesta terça-feira (1) e chega do Royal Antwerp, da Bélgica, em uma negociação de aproximadamente 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões. O histórico médico, porém, é um ponto que chama atenção.

continua após a publicidade

Segundo os registros do site "Transfermarkt", Anthony Valencia teve seis períodos de afastamento por lesão nas temporadas 2022/23 e 2023/24. Somados, os afastamentos representam 583 dias fora dos gramados e 80 jogos perdidos.

Histórico de lesões de Anthony Valencia

TemporadaLesãoDias foraJogos perdidos

2022/23

Lesão muscular

7

1

2022/23

Lesão muscular

27

5

2022/23

Lesão muscular

135

17

2023/24

Fratura na tíbia

161

29

2023/24

Lesão muscular

24

4

2023/24

Ruptura dos ligamentos cruzados

229

24

Total

6 períodos

583

80

O dado mais preocupante está justamente na gravidade de alguns episódios. Valencia passou 135 dias fora por uma lesão muscular, perdeu 161 dias após uma fratura na tíbia e ficou outros 229 dias afastado por uma ruptura dos ligamentos cruzados. Só esses três períodos representam 525 dias de ausência.

continua após a publicidade

Por isso, o histórico merece atenção. Não se trata de pequenas interrupções pontuais ao longo da carreira. Houve afastamentos longos e problemas físicos de naturezas diferentes.

Anthony Valencia pelo Royal Antwerp
Anthony Valencia pelo Royal Antwerp (Foto: Divulgação/Royal Antwerp)

Valencia passou a jogar mais

Depois de uma temporada 2023/24 marcada pela ruptura dos ligamentos cruzados, Valencia aumentou gradualmente sua presença em campo. Foram apenas 11 partidas pelo Royal Antwerp naquela temporada. Em 2024/25, o número subiu para 29. Na temporada seguinte, disputou 27 jogos.

continua após a publicidade

Mais importante que a quantidade é a evolução ofensiva. Em 2024/25, foram dois gols e uma assistência. Em 2025/26, quatro gols e duas assistências. Na temporada atual, ainda no início, já marcou três vezes em três partidas, com participação em um gol a cada 46 minutos, segundo os números do Sofascore fornecidos. É uma amostra pequena, mas mostra uma evolução recente na participação ofensiva.

Números de Anthony Valencia na atual temporada

  1. 3 jogos (2 titular)
  2. 3 gols
  3. 0 assistências
  4. 46 mins p/ participar de gol
  5. 1.7 passes decisivos por jogo
  6. 2.3 finalizações por jogo (1.3 no gol)
  7. 2.3 dribles certos por jogo (50% de acerto)
Anthony Valencia pelo Royal Antwerp
Anthony Valencia comemora gol pelo Royal Antwerp (Foto: Divulgação/Royal Antwerp)

Valencia não chega como goleador; veja as características

Apesar do bom começo na temporada atual, o Flamengo não contrata um artilheiro. Na temporada mais goleadora até aqui, 2025/26, Anthony Valencia marcou quatro vezes pelo time belga. Na carreira, soma 12 gols. Essa é uma característica importante para entender o jogador.

continua após a publicidade

O equatoriano atua principalmente pelo lado direito, como extremo, mas também consegue ocupar zonas mais centrais. É canhoto, tem recurso no drible, consegue acelerar as jogadas com toques rápidos e apresenta boa finalização de média e longa distância. Também consegue finalizar com o pé direito, seu lado não dominante.

Ou seja, o Flamengo não está contratando um jogador cuja principal virtude seja colocar a bola na rede. A aposta está em um atacante que pode oferecer velocidade, intensidade, mobilidade e capacidade de desequilíbrio. Talvez, um jogador de último passe.

continua após a publicidade
Valencia com a camisa 14 do Flamengo
Valencia com a camisa 14 do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O que Valencia oferece no lugar de Plata?

A comparação com Gonzalo Plata é inevitável. Os dois são equatorianos e atuam pelo lado do campo, mas o Flamengo enxerga em Valencia um jogador com características capazes de mudar a dinâmica do setor.

Segundo os números divulgados pelo "Paparazzo Rubro-Negro", Valencia percorre 9.976 metros por hora de jogo, contra 8.773 de Plata. Também registra 166 metros por minuto, enquanto o compatriota negociado com o Dínamo de Moscou apresenta 146.

continua após a publicidade
Anthony Valencia pela seleção do Equador
Anthony Valencia pela seleção do Equador (Foto: Divulgação/La Tri)

A diferença aparece ainda nos sprints: 18,5 por jogo para Valencia, contra 12,7 de Plata. Plata, por outro lado, leva vantagem na velocidade máxima, chegando a 33,47 km/h.

A comparação ajuda a explicar a aposta do Flamengo. Valencia não necessariamente oferece a mesma velocidade de pico, mas apresenta uma capacidade maior de repetir esforços e manter um ritmo elevado durante a partida. É um perfil que pode combinar com a intensidade que Leonardo Jardim busca para a equipe.

continua após a publicidade

Um extremo que pode jogar por dentro

Anthony Valencia também não deve ser entendido apenas como um jogador preso à linha lateral. Sua posição mais frequente é pela direita, mas o equatoriano consegue atacar espaços pelo corredor central. O drible e a capacidade de tocar rapidamente permitem que ele participe de jogadas de aproximação e apareça em zonas diferentes do ataque.

Essa versatilidade amplia as possibilidades de Jardim. O treinador pode utilizá-lo aberto para explorar o um contra um ou permitir que o atacante entre por dentro e participe da construção.

continua após a publicidade

Os números recentes mostram uma evolução nesse aspecto. Em 2025/26, Valencia registrou 1,3 passe decisivo e 1,5 drible certo por partida. Na temporada atual, ainda em uma amostra pequena, são 1,7 passes decisivos e 2,3 dribles certos por jogo. O crescimento ajuda a mostrar um jogador que vem ampliando sua participação ofensiva.

O alerta existe, mas não resume a contratação

O histórico de lesões é, sem dúvida, um ponto que merece atenção. Seis períodos de afastamento, 583 dias e 80 jogos perdidos são números relevantes, especialmente pela presença de uma fratura na tíbia e de uma ruptura dos ligamentos cruzados. Mas olhar apenas para esse recorte também seria incompleto.

continua após a publicidade
Balanço das lesões de Anthony Valencia
Balanço das lesões de Anthony Valencia (Foto: IA)

Depois do período mais complicado fisicamente, Valencia voltou a acumular partidas pelo Royal Antwerp e teve crescimento de participação no time. Em 2024/25, foram 29 jogos. Em 2025/26, 27.

Ao mesmo tempo, seu desempenho recente explica a confiança do Flamengo. O equatoriano tem apenas 23 anos, já acumula 10 convocações pela seleção do Equador, estreou em 2026 e esteve na Copa do Mundo. O clube, portanto, não está apostando apenas em potencial. Valencia chega ao Flamengo entre o alerta e a aposta.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Josmar em Flamengo x Botafogo

Flamengo

Pai de Josmar celebra primeira vez do filho entre relacionados do Flamengo e projeta hexa

Há 10 minutos
Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Fora de Campo

Flamengo comete gafe em anúncio de Joaquín Freitas

Há 2 horas
Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Flamengo

Flamengo anuncia vencedor do concurso Manto da Nação

Há 2 horas
Joaquín Freitas ao lado de José Boto, dirigente do Flamengo

Flamengo

Flamengo anuncia o atacante Joaquín Freitas, promessa argentina de 19 anos

Há 3 horas
Anthony Valencia por Del Valle e Flamengo

Flamengo

Valencia projeta reencontro com Del Valle e mira título da Libertadores no Flamengo

Há 4 horas
Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Futebol Nacional

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Há 4 horas
Mais LANCE!
Valencia com a camisa 14 do Flamengo

Anthony Valencia revela bastidores da negociação com o Flamengo e explica camisa 14

Boto ao lado de Valencia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo muda rota no mercado e coloca o scout de José Boto em ação

Antes de assinar com Flamengo, Valencia foi oferecido ao Vasco (Foto: Reprodução)

Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço

Anthony Valencia é o novo reforço do Flamengo

Flamengo anuncia Anthony Valencia; conheça herdeiro da '14' de Arrascaeta

Mirassol e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'

Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o Flamengo

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek afirma que titular do Flamengo deveria estar na Seleção

Bruno Duarte em sua chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco

Torcedores do Flamengo ironizam declaração de novo reforço do Vasco: 'Calma'

Samuel Lino comemorando gol

De 'peladeiro' a protagonista: a transformação de Samuel Lino no Flamengo

Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia

NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Botafogo

Artista detalha bastidores da festa do Flamengo no clássico com o Botafogo

Joaquín Freitas e Lionel Messi

Análise: Joaquín Freitas chega ao Flamengo com velocidade, versatilidade e intensidade

Samu Lino anotou dois gols em duelo de Flamengo x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo destaca grande jogada em vitória do Flamengo