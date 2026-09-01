Anthony Valencia chega ao Flamengo cercado por dois cenários distintos. De um lado, o equatoriano de 23 anos apresenta características que agradaram ao departamento de futebol e números recentes que ajudam a entender a aposta rubro-negra. Do outro, existe um histórico de lesões que naturalmente liga um alerta aos torcedores rubro-negros.

O novo reforço foi anunciado pelo clube carioca nesta terça-feira (1) e chega do Royal Antwerp, da Bélgica, em uma negociação de aproximadamente 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões. O histórico médico, porém, é um ponto que chama atenção.

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Segundo os registros do site "Transfermarkt", Anthony Valencia teve seis períodos de afastamento por lesão nas temporadas 2022/23 e 2023/24. Somados, os afastamentos representam 583 dias fora dos gramados e 80 jogos perdidos.

Histórico de lesões de Anthony Valencia

Temporada Lesão Dias fora Jogos perdidos 2022/23 Lesão muscular 7 1 2022/23 Lesão muscular 27 5 2022/23 Lesão muscular 135 17 2023/24 Fratura na tíbia 161 29 2023/24 Lesão muscular 24 4 2023/24 Ruptura dos ligamentos cruzados 229 24 Total 6 períodos 583 80

O dado mais preocupante está justamente na gravidade de alguns episódios. Valencia passou 135 dias fora por uma lesão muscular, perdeu 161 dias após uma fratura na tíbia e ficou outros 229 dias afastado por uma ruptura dos ligamentos cruzados. Só esses três períodos representam 525 dias de ausência.

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Por isso, o histórico merece atenção. Não se trata de pequenas interrupções pontuais ao longo da carreira. Houve afastamentos longos e problemas físicos de naturezas diferentes.

Anthony Valencia pelo Royal Antwerp (Foto: Divulgação/Royal Antwerp)

Valencia passou a jogar mais

Depois de uma temporada 2023/24 marcada pela ruptura dos ligamentos cruzados, Valencia aumentou gradualmente sua presença em campo. Foram apenas 11 partidas pelo Royal Antwerp naquela temporada. Em 2024/25, o número subiu para 29. Na temporada seguinte, disputou 27 jogos.

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Mais importante que a quantidade é a evolução ofensiva. Em 2024/25, foram dois gols e uma assistência. Em 2025/26, quatro gols e duas assistências. Na temporada atual, ainda no início, já marcou três vezes em três partidas, com participação em um gol a cada 46 minutos, segundo os números do Sofascore fornecidos. É uma amostra pequena, mas mostra uma evolução recente na participação ofensiva.

Números de Anthony Valencia na atual temporada

3 jogos (2 titular) 3 gols 0 assistências 46 mins p/ participar de gol 1.7 passes decisivos por jogo 2.3 finalizações por jogo (1.3 no gol) 2.3 dribles certos por jogo (50% de acerto)

Anthony Valencia comemora gol pelo Royal Antwerp (Foto: Divulgação/Royal Antwerp)

Valencia não chega como goleador; veja as características

Apesar do bom começo na temporada atual, o Flamengo não contrata um artilheiro. Na temporada mais goleadora até aqui, 2025/26, Anthony Valencia marcou quatro vezes pelo time belga. Na carreira, soma 12 gols. Essa é uma característica importante para entender o jogador.

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O equatoriano atua principalmente pelo lado direito, como extremo, mas também consegue ocupar zonas mais centrais. É canhoto, tem recurso no drible, consegue acelerar as jogadas com toques rápidos e apresenta boa finalização de média e longa distância. Também consegue finalizar com o pé direito, seu lado não dominante.

Ou seja, o Flamengo não está contratando um jogador cuja principal virtude seja colocar a bola na rede. A aposta está em um atacante que pode oferecer velocidade, intensidade, mobilidade e capacidade de desequilíbrio. Talvez, um jogador de último passe.

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Valencia com a camisa 14 do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O que Valencia oferece no lugar de Plata?

A comparação com Gonzalo Plata é inevitável. Os dois são equatorianos e atuam pelo lado do campo, mas o Flamengo enxerga em Valencia um jogador com características capazes de mudar a dinâmica do setor.

Segundo os números divulgados pelo "Paparazzo Rubro-Negro", Valencia percorre 9.976 metros por hora de jogo, contra 8.773 de Plata. Também registra 166 metros por minuto, enquanto o compatriota negociado com o Dínamo de Moscou apresenta 146.

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Anthony Valencia pela seleção do Equador (Foto: Divulgação/La Tri)

A diferença aparece ainda nos sprints: 18,5 por jogo para Valencia, contra 12,7 de Plata. Plata, por outro lado, leva vantagem na velocidade máxima, chegando a 33,47 km/h.

A comparação ajuda a explicar a aposta do Flamengo. Valencia não necessariamente oferece a mesma velocidade de pico, mas apresenta uma capacidade maior de repetir esforços e manter um ritmo elevado durante a partida. É um perfil que pode combinar com a intensidade que Leonardo Jardim busca para a equipe.

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Um extremo que pode jogar por dentro

Anthony Valencia também não deve ser entendido apenas como um jogador preso à linha lateral. Sua posição mais frequente é pela direita, mas o equatoriano consegue atacar espaços pelo corredor central. O drible e a capacidade de tocar rapidamente permitem que ele participe de jogadas de aproximação e apareça em zonas diferentes do ataque.

Essa versatilidade amplia as possibilidades de Jardim. O treinador pode utilizá-lo aberto para explorar o um contra um ou permitir que o atacante entre por dentro e participe da construção.

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Os números recentes mostram uma evolução nesse aspecto. Em 2025/26, Valencia registrou 1,3 passe decisivo e 1,5 drible certo por partida. Na temporada atual, ainda em uma amostra pequena, são 1,7 passes decisivos e 2,3 dribles certos por jogo. O crescimento ajuda a mostrar um jogador que vem ampliando sua participação ofensiva.

O alerta existe, mas não resume a contratação

O histórico de lesões é, sem dúvida, um ponto que merece atenção. Seis períodos de afastamento, 583 dias e 80 jogos perdidos são números relevantes, especialmente pela presença de uma fratura na tíbia e de uma ruptura dos ligamentos cruzados. Mas olhar apenas para esse recorte também seria incompleto.

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Balanço das lesões de Anthony Valencia (Foto: IA)

Depois do período mais complicado fisicamente, Valencia voltou a acumular partidas pelo Royal Antwerp e teve crescimento de participação no time. Em 2024/25, foram 29 jogos. Em 2025/26, 27.

Ao mesmo tempo, seu desempenho recente explica a confiança do Flamengo. O equatoriano tem apenas 23 anos, já acumula 10 convocações pela seleção do Equador, estreou em 2026 e esteve na Copa do Mundo. O clube, portanto, não está apostando apenas em potencial. Valencia chega ao Flamengo entre o alerta e a aposta.

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