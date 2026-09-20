Jardim comenta insatisfação de Pedro na vitória do Flamengo e nega rusgas: 'É normal'
Atacante marcou o segundo gol da vitória contra o RB Bragantino no Maracanã
O técnico Leonardo Jardim esclareceu o momento em que Pedro reclamou de ser substituído durante a vitória contra o RB Bragantino neste domingo (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. Segundo o treinador, o camisa 9, que marcou o segundo gol do triunfo, é um jogador por quem tem um carinho especial e descartou qualquer tipo de rusga.
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— Ele queria ficar mais dentro de campo, e é normal. Ninguém gosta de sair. Ele sabe o quanto eu gosto dele. É um jogador por quem tenho carinho especial, mas achava que estava na altura de colocar o Bruno, e a gente precisava de alguém nos duelos. Não é nenhum caso isso. É normal, tinha acabado de fazer o gol. A substituição já estava até feita. Fico satisfeito que voltou a fazer gol e que tenha ótima passagem na Seleção Brasileira — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Pedro.
Resultado justo para o Flamengo, diz Jardim
Para Leonardo Jardim, o Flamengo fez por merecer a vitória em casa. Ao comentar a atuação da sua equipe, o técnico detalhou os jogos complicados nessa sequência, principalmente pelo aspecto físico.
— Criamos três oportunidades de 1x1 com o goleiro. O adversário fez um gol num desvio nosso. Eu disse que a gente iria gerir da melhor forma a equipe. Tivemos 4 jogos em 10 dias. Sabíamos que esses dois últimos jogos seriam idênticos, pois o Del Valle e o Bragantino são físicos, pressionam alto e seguimos o plano. Tivemos uma equipe fresca e poderíamos ter feito outro resultado. O resultado é muito justo — refletiu o treinador.
Confira outras respostas de Jardim após Flamengo 2x1 RB Bragantino
Atuação de Saúl
"Acho que devíamos falar do Saúl. Hoje teve uma excelente partida e mostrou que é cada vez mais uma solução para o grupo."
Problemas com Ayrton Lucas e Plata
"Ando no futebol para não ter tranquilidade. Este momento de data-Fifa vai servir para recuperar alguns atletas com a carga alta. Hoje tivemos um problema muscular do Ayrton Lucas, o Plata também teve o posterior um pouquinho carregado. Vai servir para tentar fazer um ou dois amistosos para dar mais minutos aos que jogam menos e aos jovens da base. Preparar essa fase final que vamos ter."
Estilo de jogo do Flamengo
"Qualquer treinador quer uma equipe mais eficaz. A nossa linha de trabalho é a criação de jogadores. Tem jogadores que têm mais eficácia, outros que têm menos. Eles querem fazer seu melhor sempre. Não decidem mal porque querem. A gente trabalha. Quanto mais criarmos, mais faremos."
Utilização de Valencia e Freitas
"Ele e o Freitas são dois jogadores jovens em que acreditamos. Ambos têm muitas competências e vamos inserindo aos poucos. Hoje o Freitas teve uma dificuldade de defender no corredor. São jogadores que acredito, vão evoluir e vão ajudar nesse momento. Temos 20 e tantos jogadores e não podemos usar todos."
Data Fifa
"Agora não é tanto tempo, mas é como você ter regras em casa e ir morar na casa do vizinho, que tem outras regras. Aí você se adapta e depois volta para casa. Eles vão para a seleção e jogam de outra maneira. Mas, como vão menos jogadores, vai ser menos impactante. Vamos trabalhar para não dependermos de ninguém. Essa é a grande ideia. Se dependermos só de um e ele não estiver, você fica com dificuldades. O Flamengo é muito grande para ser só 11 jogadores."
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