"Segue o líder, e com vantagem!". Essa foi uma das frases ouvidas entre torcedores do Flamengo na saída do Maracanã na noite deste domingo (20), após a vitória sobre o RB Bragantino e a conquista de mais três pontos no Brasileirão. O time carioca chega à Data Fifa na liderança, com vantagem no topo da tabela (três pontos) e classificado para a semifinal da Libertadores. O cenário já seria suficiente para empolgar. Mas há um detalhe importante: por incrível que pareça, ainda há espaço para tirar mais desse elenco.

Antes de projetar o que pode melhorar, porém, é necessário reconhecer o que o Flamengo construiu até aqui. E os sinais são muito positivos.

Um time que cria e encontra soluções

Assim como em outras partidas recentes, o Flamengo apresentou um volume de jogo vistoso, principalmente no primeiro tempo. A equipe constrói, troca passes, ocupa o campo ofensivo e chega ao gol adversário com naturalidade.

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Contra o Bragantino, faltou um pouco mais de capricho na finalização. Isso ficou evidente diante das oportunidades criadas. Mas também é preciso reconhecer o mérito do adversário. Volpi teve uma atuação de alto nível e foi responsável por evitar um placar mais elástico.

O ponto principal, entretanto, é que o Flamengo continua criando. E isso dá margem para acreditar que, com um pouco mais de eficiência, o time pode produzir ainda mais ofensivamente. As boas notícias, porém, não estão apenas no ataque.

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Elenco dá respostas e aumenta opções de Jardim

O sistema defensivo talvez seja um dos melhores exemplos da profundidade que Leonardo Jardim tem à disposição.

Neste momento da temporada, o treinador conta com alternativas de alto nível praticamente em todas as posições. Na lateral direita, Emerson Royal e Varela vêm se revezando sem que o nível da equipe caia. Na esquerda, a situação é semelhante.

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Alex Sandro passou um período lesionado e Ayrton Lucas assumiu a responsabilidade. Neste domingo, quando ele saiu por conta de um desconforto, foi a vez do experiente lateral entrar e manter o bom desempenho. A dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira também segue em alta.

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Essa capacidade de substituir peças sem alterar significativamente o funcionamento da equipe pode ser determinante para o Flamengo na reta final da temporada, especialmente com Brasileirão e Libertadores avançando simultaneamente.

A grata surpresa de Saúl

No meio-campo, o cenário é ainda mais interessante. Sem Pulgar, Paquetá e Evertton Araújo, Saúl assumiu a responsabilidade contra o Bragantino e fez uma grande partida. O espanhol, que chegou ao clube cercado de expectativa, começa a se consolidar como uma alternativa importante para Jardim. É mais uma peça que cresce no momento em que o Flamengo mais precisa de um elenco profundo.

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E há outro detalhe importante: Arrascaeta também merece destaque. Além da qualidade técnica que todos conhecem, o uruguaio mostrou uma disposição defensiva importante diante do Bragantino. Sem um volante de maior característica de proteção, todo o setor precisou se doar mais. E Arrascaeta respondeu. Essa capacidade de adaptação também explica parte da boa fase do Flamengo.

Pedro volta a marcar e ganha um novo capítulo

No ataque, Pedro finalmente voltou a balançar a rede. O camisa 9 não marcava havia cinco jogos e encerrou uma sequência que certamente incomodava. A própria reação ao ser substituído, pouco depois de marcar, mostrou o quanto o atacante estava incomodado com um período que não fazia parte de sua rotina.

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Não houve, como explicou Leonardo Jardim, qualquer problema entre os dois. A insatisfação, nesse caso, pode ser interpretada também como reflexo da cobrança de um jogador que sabe o tamanho de sua responsabilidade dentro do elenco. Agora, como o próprio treinador destacou, Pedro precisa transformar esse gol em ponto de partida e aproveitar a Data Fifa para recuperar confiança e ritmo. Ainda mais porque tem a convocação para a Seleção e uma oportunidade importante de reafirmar seu valor.

Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Setembro termina com o Flamengo em alta

O Flamengo chega à Data Fifa classificado para a semifinal da Libertadores e na liderança do Brasileirão. E há outro dado que ajuda a dimensionar o momento: o time termina setembro invicto, com cinco vitórias e um empate.

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Não é apenas o resultado que chama atenção. O desempenho, a profundidade do elenco e a capacidade de encontrar soluções em meio aos desfalques ajudam a explicar por que o torcedor rubro-negro olha para o retorno dos jogos com tanto otimismo.

O Flamengo chega a esse período de pausa como candidato aos grandes objetivos da temporada. Mas a boa fase não pode esconder os pontos que ainda precisam ser corrigidos.

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O aproveitamento das oportunidades é um deles. A equipe cria bastante e pode transformar esse volume em mais gols. A manutenção do nível de intensidade ao longo dos 90 minutos também precisa continuar sendo trabalhada.

A Data Fifa, portanto, aparece em um momento importante. Não para interromper uma boa fase, mas para permitir que Jardim e sua comissão ajustem os detalhes de um time que já funciona muito bem.

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