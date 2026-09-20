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Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino

Equipes se enfrentam na noite deste domingo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 17:31
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino, na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Por conta da lista de desfalques, o treinador português mexeu bastante na equipe. As principais novidades são as entradas de Saúl e Gonzalo Plata.

O Flamengo não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas.

No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

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Leonardo Jardim durante treinamento do Flamengo, nesta quarta-feira (9)
Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Retorno na lista de relacionados

Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.

Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino

28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva

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