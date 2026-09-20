Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino
Equipes se enfrentam na noite deste domingo
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino, na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Por conta da lista de desfalques, o treinador português mexeu bastante na equipe. As principais novidades são as entradas de Saúl e Gonzalo Plata.
O Flamengo não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas.
No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.
Retorno na lista de relacionados
Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.
Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino
28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fluminense
Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'Há 8 horas
Flamengo
Desfalques abrem oportunidade de ouro no meio-campo do Flamengo contra o BragantinoHá 10 horas
Flamengo
Antes da Data Fifa, Flamengo busca confirmar no Maracanã sua força no BrasileirãoHá 11 horas
Seleção Brasileira
Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de WesleyHá 18 horas
Fora de Campo
Ex-alvo do Flamengo é acusado de cuspir em goleiro no 'clássico dos hooligans' na InglaterraHá 1 dia
Flamengo
Promessa do Flamengo provoca Botafogo com 'chororô' em vitória na base; veja vídeoHá 1 dia
Mais LANCE!