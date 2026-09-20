Pedro explicou a reação após ser substituído pouco depois de marcar o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (20), no Maracanã. O atacante admitiu que gostaria de permanecer em campo para buscar mais gols, mas valorizou a força do elenco rubro-negro.

O camisa 9 balançou a rede aos 25 minutos do segundo tempo, após desvio de Jorginho em escanteio, e foi substituído logo na sequência por Bruno Henrique. Ao deixar o gramado, demonstrou insatisfação com a decisão, mas cumprimentou o técnico Leonardo Jardim.

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— Claro, depois de um gol, no 2 a 0, queria fazer mais gols, mas o Flamengo é isso, tem uma equipe de muita qualidade. Feliz por a gente ter ganhado e continuar trabalhando por mais.

Pedro também destacou as oportunidades criadas pelo Flamengo durante a partida. O Rubro-Negro construiu vantagem de dois gols, mas sofreu o desconto do Bragantino nos minutos finais.

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— Acredito que, claro, a gente fez um grande jogo. Tivemos boas oportunidades para ampliar o placar, mas fizemos 2 a 0 ali, estava bem controlado. Acabou que a gente tomou um gol ali no cruzamento, no bate-rebate. Mas foi um grande jogo, mais uma grande partida. Feliz pela vitória, feliz pelo gol.

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Pedro comenta condições do gramado do Maracanã após vitória do Flamengo

O atacante também foi questionado sobre um lance do primeiro tempo em que demonstrou irritação com o gramado. Pedro reconheceu que o campo não apresentava boas condições, mas evitou usar o problema como justificativa para os erros da equipe.

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— O campo é visível, né, que não está em uma qualidade boa. Mas não vou ficar falando do campo. Fica ruim para os dois lados. Infelizmente, tem lances que a gente erra por conta do gramado, realmente. Não é desculpa, mas quem entende de futebol sabe.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo depois da Data Fifa. Pedro afirmou que o grupo seguirá concentrado na disputa pelo título nacional.

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— Continuar trabalhando, evoluindo para, se Deus quiser, conquistar esse Brasileiro, sabendo da dificuldade dos últimos jogos, contra equipes de muita qualidade, mas continuar trabalhando firme.

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