Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pedro explica reação após substituição no Flamengo e celebra vitória: 'Queria mais'

Atacante marcou na vitória sobre o Bragantino e admitiu que pretendia permanecer em campo para buscar outros gols

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 20:58
Favorite o Lance! no Google
Pedro comemora gol em Flamengo x Bragantino
Pedro comemora gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Pedro explicou a reação após ser substituído pouco depois de marcar o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (20), no Maracanã. O atacante admitiu que gostaria de permanecer em campo para buscar mais gols, mas valorizou a força do elenco rubro-negro.

O camisa 9 balançou a rede aos 25 minutos do segundo tempo, após desvio de Jorginho em escanteio, e foi substituído logo na sequência por Bruno Henrique. Ao deixar o gramado, demonstrou insatisfação com a decisão, mas cumprimentou o técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️Flamengo vence Bragantino e abre vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão

— Claro, depois de um gol, no 2 a 0, queria fazer mais gols, mas o Flamengo é isso, tem uma equipe de muita qualidade. Feliz por a gente ter ganhado e continuar trabalhando por mais.

Pedro também destacou as oportunidades criadas pelo Flamengo durante a partida. O Rubro-Negro construiu vantagem de dois gols, mas sofreu o desconto do Bragantino nos minutos finais.

continua após a publicidade

— Acredito que, claro, a gente fez um grande jogo. Tivemos boas oportunidades para ampliar o placar, mas fizemos 2 a 0 ali, estava bem controlado. Acabou que a gente tomou um gol ali no cruzamento, no bate-rebate. Mas foi um grande jogo, mais uma grande partida. Feliz pela vitória, feliz pelo gol.

➡️Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o RB Bragantino no Brasileirão

Pedro comenta condições do gramado do Maracanã após vitória do Flamengo

O atacante também foi questionado sobre um lance do primeiro tempo em que demonstrou irritação com o gramado. Pedro reconheceu que o campo não apresentava boas condições, mas evitou usar o problema como justificativa para os erros da equipe.

continua após a publicidade

— O campo é visível, né, que não está em uma qualidade boa. Mas não vou ficar falando do campo. Fica ruim para os dois lados. Infelizmente, tem lances que a gente erra por conta do gramado, realmente. Não é desculpa, mas quem entende de futebol sabe.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo depois da Data Fifa. Pedro afirmou que o grupo seguirá concentrado na disputa pelo título nacional.

continua após a publicidade

— Continuar trabalhando, evoluindo para, se Deus quiser, conquistar esse Brasileiro, sabendo da dificuldade dos últimos jogos, contra equipes de muita qualidade, mas continuar trabalhando firme.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim conversa com Pedro durante jogo entre Flamengo e Independiente Medellín

Flamengo

Jardim comenta insatisfação de Pedro na vitória do Flamengo e nega rusgas: 'É normal'

Há 12 minutos
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã

Futebol Nacional

Flamengo e Palmeiras: veja as chances de título do Brasileirão

Há 33 minutos
Pedro com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Atitude de Pedro em Flamengo x RB Bragantino repercute: 'Não me desce'

Há 35 minutos
Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Flamengo

Flamengo vence Bragantino e abre vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão

Há 1 hora
Jorge Carrascal durante partida do Flamengo

Fora de Campo

Carrascal vira assunto em Flamengo x RB Bragantino: 'Inacreditável'

Há 1 hora
Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Flamengo

Titular do Flamengo deixa o campo com dores contra Bragantino

Há 2 horas
Mais LANCE!
Arrascaeta e Jorginho se abraçando em jogo do Flamengo

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o RB Bragantino no Brasileirão

Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo

Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino

German Cano comemora gol pelo Fluminense

Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'

Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Desfalques abrem oportunidade de ouro no meio-campo do Flamengo contra o Bragantino

Torcida do Flamengo no Maracanã

Antes da Data Fifa, Flamengo busca confirmar no Maracanã sua força no Brasileirão

Vanderson em treino da Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de Wesley

Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro rival (Foto: Divulgação/West Ham)

Ex-alvo do Flamengo é acusado de cuspir em goleiro no 'clássico dos hooligans' na Inglaterra

Josmar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo na base

Promessa do Flamengo provoca Botafogo com 'chororô' em vitória na base; veja vídeo

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação: desfalques fazem Jardim quebrar a cabeça no Flamengo para pegar Bragantino

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle

Arrascaeta completa 200 jogos pelo Flamengo no Maracanã

Leonardo Jardim durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Red Bull Bragantino

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Red Bull Bragantino

Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Lorran comemora gol pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'