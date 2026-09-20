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Flamengo vence Bragantino e abre vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão

Varela e Pedro garantiram a vitória do Rubro-Negro no Maracanã

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 20:30
Atualizado há 47 minutos
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Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Pedro comemora gol em Flamengo x Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, na noite deste domingo (20), e abriu vantagem na liderança do Brasileirão. O primeiro gol da vitória rubro-negra foi marcado por Varela, em uma jogada de atacante, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro apareceu para marcar o segundo e, enfim, reencontrar o caminho das redes.

Com o tropeço do Palmeiras diante do Grêmio, o time de Jardim agora tem três pontos de frente para o rival na classificação. O líder do Brasileirão soma 60 pontos, enquanto o Palmeiras, na segunda posição, tem 57.

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Primeiro tempo: Varela, à la atacante, abre o placar para o Flamengo

O Flamengo dominou a etapa inicial, mas foi quem sofreu o primeiro susto na partida. Logo aos dois minutos, o RB Bragantino chegou com perigo em um contra-ataque e só não balançou a rede porque Carrascal, com muita velocidade, conseguiu impedir. A resposta rubro-negra veio sete minutos depois, pelo lado esquerdo. Alex Sandro, que entrou nos primeiros minutos por conta de um desconforto de Ayrton Lucas, encontrou Arrascaeta livre no meio. O uruguaio chutou na trave e, no rebote, Plata parou em Volpi.

O gol do Flamengo, porém, não demorou a sair. Aos 12 minutos, Carrascal, pelo mesmo lado, acertou um bonito cruzamento e encontrou Varela, que, como um típico centroavante, apareceu dentro da área e estufou a rede. O time carioca seguiu ditando o ritmo da partida e só não foi para o vestiário com uma vantagem maior porque o goleiro do Massa Bruta estava inspirado.

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Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Varela comemora gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo tempo: Pedro confirma vitória e afasta seca de gols

O Flamengo voltou do vestiário com o pé no acelerador e, nos primeiros minutos, desperdiçou uma grande chance com Carrascal. O colombiano, em um contra-ataque fulminante, ficou cara a cara com Volpi, mas chutou em cima do goleiro.

O momento mais esperado saiu aos 25 minutos, quando Pedro reencontrou o caminho das redes. Em uma jogada aérea, o atacante aproveitou o desvio de Jorginho e marcou o segundo gol do Flamengo. Deixou para trás uma seca de cinco jogos sem marcar. O susto veio aos 40 minutos. O RB Bragantino diminuiu o placar com Bruno Henrique, contra, que desviou na bola após cruzamento de Sosa.

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Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Pedro comemora gol no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Lance Capital foi a jogada do primeiro gol: Carrascal enxergou muito bem Varela dentro da área, e o uruguaio foi muito inteligente ao exercer a função de atacante.

Deu aula 👍

O Deu Aula vai para Saúl. O espanhol assumiu a responsabilidade de ser o homem da marcação, com as ausências de Pulgar, Paquetá e Evertton Araújo, e não deixou a desejar. Pelo contrário! Foi muito bem.

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Ficou abaixo 📉

Plata. Apesar de criar boas jogadas, apresentou algumas falhas nos momentos decisivos.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 RB Bragantino
🏆 28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Varela, 12'/1°T (1-0), Pedro, 25'/2°T (2-0), Bruno Henrique/contra, 40'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro, Varela e Bruno Henrique (FLA); Fernando, Herrera e Agustin Sant Anna (RBB)
🟥 Cartão Vermelho: -

⚽ Escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
 Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Carrascal (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Plata (Freitas).

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⚪🔴 Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi (Cleiton); Agustin Sant Anna, Rodriguez, Gustavo Marques e Vanderlan (Herrera); Eric Ramires, Fabinho (Sosa) e Rodriguinho (Alix Vinicius), Lucas Barbosa e Fernando; Isidro Pitta (Mosquera). 

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