Conmebol define datas e horários de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores
Rubro-Negro encara o time argentino no dia 15 de outubro, fora de casa, e decide a vaga na final no Rio
A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (21), as datas e os horários dos confrontos entre Flamengo e Estudiantes pela semifinal da Libertadores. O primeiro jogo será disputado no dia 15 de outubro, na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontece uma semana depois, no dia 22, no Maracanã.
O estádio que receberá a partida de ida, na Argentina, ainda não foi definido. A indefinição envolve a capacidade do palco e o espaço destinado à torcida visitante.
No primeiro confronto, o Flamengo terá a missão de construir uma vantagem fora de casa antes de decidir a classificação diante da torcida. A partida de volta está marcada para 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã.
Reencontro do Flamengo com o Estudiantes
Flamengo e Estudiantes voltam a se encontrar na Libertadores após um confronto marcante entre as equipes. Na ocasião, em 2025, o duelo foi decidido nos pênaltis depois de uma derrota rubro-negra por 1 a 0, pelas quartas de final. O goleiro Agustín Rossi defendeu duas cobranças e teve papel decisivo na classificação do time carioca.
Um ano depois, os caminhos das equipes voltaram a se cruzar na fase de grupos da Libertadores. O confronto terminou empatado na Argentina, enquanto o Flamengo venceu o jogo realizado no Maracanã.
Agora, o reencontro vale uma vaga na final da Libertadores. O vencedor do confronto disputará a decisão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Palmeiras e Fluminense estão no outro lado da chave.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo confirma lesão de Ayrton Lucas e atualiza situação de Gonzalo PlataHá 21 minutos
Libertadores
Conmebol define datas e horários das semifinais da LibertadoresHá 1 hora
Fora de Campo
Flamengo: dublador revela discussão entre Pedro e JardimHá 3 horas
Fora de Campo
Sóbis eleva o tom sobre atitude de Pedro, do Flamengo: 'Não tinha o direito'Há 5 horas
Futebol Nacional
Veja e simule os 10 jogos restantes de Flamengo e Palmeiras no BrasileirãoHá 7 horas
Flamengo
Análise: Flamengo chega à Data Fifa como líder, forte e com margem para evoluirHá 7 horas
Mais LANCE!