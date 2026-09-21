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Conmebol define datas e horários de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores

Rubro-Negro encara o time argentino no dia 15 de outubro, fora de casa, e decide a vaga na final no Rio

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 12:58
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A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (21), as datas e os horários dos confrontos entre Flamengo e Estudiantes pela semifinal da Libertadores. O primeiro jogo será disputado no dia 15 de outubro, na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontece uma semana depois, no dia 22, no Maracanã.

O estádio que receberá a partida de ida, na Argentina, ainda não foi definido. A indefinição envolve a capacidade do palco e o espaço destinado à torcida visitante.

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No primeiro confronto, o Flamengo terá a missão de construir uma vantagem fora de casa antes de decidir a classificação diante da torcida. A partida de volta está marcada para 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã.

Reencontro do Flamengo com o Estudiantes

Flamengo e Estudiantes voltam a se encontrar na Libertadores após um confronto marcante entre as equipes. Na ocasião, em 2025, o duelo foi decidido nos pênaltis depois de uma derrota rubro-negra por 1 a 0, pelas quartas de final. O goleiro Agustín Rossi defendeu duas cobranças e teve papel decisivo na classificação do time carioca.

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Um ano depois, os caminhos das equipes voltaram a se cruzar na fase de grupos da Libertadores. O confronto terminou empatado na Argentina, enquanto o Flamengo venceu o jogo realizado no Maracanã.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Agora, o reencontro vale uma vaga na final da Libertadores. O vencedor do confronto disputará a decisão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Palmeiras e Fluminense estão no outro lado da chave.

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