Como Cristiano Ronaldo ajuda a desenvolver tecnologia no Brasil; entenda

A entrada de Cristiano Ronaldo como sócio da empresa brasileira AVA Nutri, rebatizada AVA CR7, começou em 2023 com uma ligação inesperada. Rodrigo Santana, fundador da marca, estava no Brasil quando recebeu um telefonema de Marcelo Garcia, preparador físico do craque português. O recado foi direto: Cristiano Ronaldo queria conhecê-lo. Pouco depois, Rodrigo embarcava para a Arábia Saudita e dava início a uma parceria que, meses depois, se transformaria em sociedade.

O encontro não se resumiu a uma apresentação de produtos. Cristiano Ronaldo demonstrou interesse em cada detalhe dos equipamentos de recuperação física produzidos pela empresa de Três Rios, no Rio de Janeiro. O português, conhecido pela disciplina em sua rotina diária, viu na AVA uma oportunidade de aprofundar os métodos que já seguia fora de campo.

O Lance! foi convidado a conhecer a fábrica da empresa em Três Rios. Durante cerca de quatro horas, a reportagem pode passear pelo local, conhecer o desenvolvimento de aparelhos para recuperação física e entender um pouco mais da obstinação de Cristiano Ronaldo pela perfeição.

O jogador mantém hábitos rígidos: reduz a iluminação da casa ao anoitecer, evita aparelhos eletrônicos antes de dormir, não permite celulares em seu quarto, sequer tem tomada no cômodo, e garante nove horas de sono por noite. Essa busca constante por rendimento levou Cristiano Ronaldo a se aproximar da AVA, mas, mais do que cliente, ele passou a atuar como colaborador direto.

Desde 2023, Cristiano Ronaldo não se limita a testar os equipamentos. O atacante faz sugestões de melhorias, cria ideias para novos aparelhos e participa ativamente do processo de desenvolvimento. Entre os produtos já lançados estão o Cryo Sports e a AVA Boots, além de criações feitas exclusivamente para o português, que permanecem em sigilo a pedido do próprio atleta.

- É lógico que, em algum momento, eu iria cruzar com Cristiano Ronaldo. Sempre busquei isso, pois é uma filosofia da nossa empresa: desenvolver para pessoas, sejam de Três Rios ou da Europa. Sempre tive a convicção de que alcançaria patamares elevados, mas não imaginava chegar tão alto, até Cristiano. O primeiro contato foi marcante, cheguei a tremer. A exigência dele consigo atender porque tive uma base muito sólida de ensino e disciplina. Estava muito preparado para trabalhar com Cristiano Ronaldo - contou Rodrigo Santana.

A sociedade transformou a marca em AVA CR7, presente no Brasil e na Europa. A empresa também mantém um projeto social em Três Rios, que atende diariamente mais de 250 crianças com atividades esportivas, serviços de saúde e eventos familiares.

A AVA CR7 também expandiu sua presença no futebol de seleções. A marca já fornece equipamentos de recuperação física para Uruguai, Paraguai, Espanha e Portugal, e está próxima de fechar parceria com a Argentina de Lionel Messi. No Brasil, não há acordo formal com a CBF, mas jogadores como Neymar, Casemiro e Bruno Guimarães utilizam os produtos da empresa. Durante a última preparação da Seleção Brasileira na Granja Comary, um dos atletas chegou a solicitar novas botas para usar durante o período de treinos com o grupo.

- A parte mais interessante com Cristiano Ronaldo é a troca de conhecimento. Pouca gente sabe, mas ele é um estudioso incansável e investe muito em tecnologia. Quando converso com ele, na maioria das vezes já estudou, já conhece e até já experimentou o assunto. Essa troca é muito intensa. Quando temos alguém com esse nível de conhecimento aliado à nossa capacidade de desenvolver, apresentar um protótipo e ouvir dele se está bom ou ruim, chegamos perto da excelência. Hoje ele é meu sócio, mas, acima disso, é um parceiro no desenvolvimento de tecnologia e na definição dos caminhos que devemos seguir. Trocamos informações toda semana, sempre com foco em inovação - contou Rodrigo, que aproveitou para fazer uma comparação.

- O Cristiano Ronaldo está para a nossa empresa como o Ayrton Senna estava para os mecânicos de suas equipes na Fórmula 1. Ele refina o desenvolvimento dos nossos aparelhos.

O caso reforça um aspecto pouco explorado da carreira de Cristiano Ronaldo: o interesse em atuar como desenvolvedor de soluções que prolonguem sua longevidade no futebol. O jogador, que sonha alcançar a marca de 1000 gols na carreira, vê nesse processo um aliado importante para seguir em alto nível e manter vivo o objetivo de ampliar ainda mais sua história dentro de campo.

- É uma ferramenta super útil, que nos ajuda a fazer um treino com mais qualidade e cujo o treino ajuda numa forma muito rápida de recuperação - afirmou Cristiano Ronaldo, que neste sábado, às 13h (de Brasília), estará em campo para enfrentar a Armênia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Rodrigo Santana, dono da AVA CR7 e sócio de Cristiano Ronaldo (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

Quem é Rodrigo Santana, sócio de Cristiano Ronaldo?

Rodrigo Santana é um empresário brasileiro formado em nutrição, que iniciou sua trajetória ainda na faculdade. Durante o curso, criou uma planilha para facilitar cálculos nutricionais, ferramenta que logo se tornou cobiçada pelos colegas. Percebendo o interesse pelo produto, Rodrigo decidiu comercializá-lo, utilizando o capital obtido para investir em tecnologia e expandir suas ideias.

A partir desse investimento, Rodrigo passou a desenvolver equipamentos voltados à recuperação física. Com base em seus conhecimentos e no aconselhamento de amigos, tornou-se pioneiro no Brasil ao conquistar a certificação de seus produtos para uso médico, permitindo inclusive sua aplicação em centros cirúrgicos. Essa conquista consolidou sua reputação no país e transformou Rodrigo em referência na área de tecnologia aplicada ao esporte, atraindo atletas de futebol do mundo todo para utilizar seus equipamentos.

No âmbito dos clubes, Rodrigo iniciou suas parcerias com o Volta Redonda e, em seguida, trabalhou com equipes como Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo. Sua atuação se expandiu também para atletas de alto rendimento, que passaram a utilizar os equipamentos desenvolvidos por ele.