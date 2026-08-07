Zenit flexibiliza prazo, mas Flamengo não aceita pedida por Luiz Henrique Intermediário do jogador se reuniu com José Boto nessa sexta-feira

O Flamengo ainda não chegou aos valores considerados necessários para avançar pela contratação de Luiz Henrique. O Zenit mantém a pedida de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de outros 5 milhões de euros em bônus (R$ 30 milhões). A novidade nas conversas é que o clube russo aceitou flexibilizar o prazo para receber o dinheiro, mas sem reduzir o valor fixo da transferência. O Lance! detalha o cenário.

A possibilidade de parcelamento em até três anos vinha sendo discutida verbalmente nos últimos dias, conforme apuração da reportagem do Lance!. O Zenit, portanto, abriu uma margem maior para dividir o pagamento, mas segue irredutível em relação aos 30 milhões de euros fixos.

continua após a publicidade

O Flamengo, por sua vez, entende que os valores ainda estão acima do limite estabelecido internamente. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não autorizou o envio de uma proposta oficial nesses termos, mesmo após o diretor de futebol José Boto acenar com esses números.

Isso explica por que o clube carioca ainda não formalizou a oferta. A diretoria rubro-negra tem como prática enviar uma proposta oficial apenas quando existe um acordo verbal encaminhado entre as partes, com os principais pontos da operação previamente definidos.

continua após a publicidade

Flamengo acredita que pode reduzir a pedida por Luiz Henrique

Apesar do cenário, o Flamengo não considera a negociação encerrada. Pelo contrário. A avaliação interna é de que ainda existe espaço para convencer o Zenit a diminuir os valores.

A estratégia, agora, será conduzida com cautela e paciência. O Rubro-Negro já sabe que não conseguirá inscrever Luiz Henrique para a Libertadores, uma vez que o prazo termina às 18h desta sexta-feira. Com isso, a necessidade de concluir a operação imediatamente diminuiu.

continua após a publicidade

A mudança também tira parte da pressão que existia nos bastidores nos últimos dias. O clube brasileiro continua interessado, mas não pretende ultrapassar os limites financeiros definidos para concretizar a contratação.

Intermediário se reúne com José Boto

A negociação continua sendo tratada diretamente entre os envolvidos. William Bento, um dos intermediários de Luiz Henrique, esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e se reuniu com José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

continua após a publicidade

Segundo informação da jornalista Raisa Simplicio, o representante foi informado de que o Flamengo não aceita pagar os valores pretendidos pelo Zenit, mesmo com a possibilidade de parcelamento em três anos.

O encontro reforça que o desejo do jogador segue sendo um dos pontos favoráveis ao Flamengo. Luiz Henrique tem interesse em retornar ao futebol brasileiro e, por isso, deu sinal positivo para que o clube carioca avançasse e encaminhasse uma proposta ao Zenit.

continua após a publicidade

Agora, porém, a decisão está nas mãos dos clubes. O Flamengo quer reduzir a pedida, enquanto os russos já demonstraram disposição para flexibilizar o prazo, mas não o valor fixo. A negociação entra, assim, em uma fase de espera e tentativa de aproximação entre as duas partes.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.