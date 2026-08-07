Zenit flexibiliza prazo, mas Flamengo não aceita pedida por Luiz Henrique
Intermediário do jogador se reuniu com José Boto nessa sexta-feira
O Flamengo ainda não chegou aos valores considerados necessários para avançar pela contratação de Luiz Henrique. O Zenit mantém a pedida de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de outros 5 milhões de euros em bônus (R$ 30 milhões). A novidade nas conversas é que o clube russo aceitou flexibilizar o prazo para receber o dinheiro, mas sem reduzir o valor fixo da transferência. O Lance! detalha o cenário.
A possibilidade de parcelamento em até três anos vinha sendo discutida verbalmente nos últimos dias, conforme apuração da reportagem do Lance!. O Zenit, portanto, abriu uma margem maior para dividir o pagamento, mas segue irredutível em relação aos 30 milhões de euros fixos.
O Flamengo, por sua vez, entende que os valores ainda estão acima do limite estabelecido internamente. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não autorizou o envio de uma proposta oficial nesses termos, mesmo após o diretor de futebol José Boto acenar com esses números.
Isso explica por que o clube carioca ainda não formalizou a oferta. A diretoria rubro-negra tem como prática enviar uma proposta oficial apenas quando existe um acordo verbal encaminhado entre as partes, com os principais pontos da operação previamente definidos.
Flamengo acredita que pode reduzir a pedida por Luiz Henrique
Apesar do cenário, o Flamengo não considera a negociação encerrada. Pelo contrário. A avaliação interna é de que ainda existe espaço para convencer o Zenit a diminuir os valores.
A estratégia, agora, será conduzida com cautela e paciência. O Rubro-Negro já sabe que não conseguirá inscrever Luiz Henrique para a Libertadores, uma vez que o prazo termina às 18h desta sexta-feira. Com isso, a necessidade de concluir a operação imediatamente diminuiu.
A mudança também tira parte da pressão que existia nos bastidores nos últimos dias. O clube brasileiro continua interessado, mas não pretende ultrapassar os limites financeiros definidos para concretizar a contratação.
Intermediário se reúne com José Boto
A negociação continua sendo tratada diretamente entre os envolvidos. William Bento, um dos intermediários de Luiz Henrique, esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e se reuniu com José Boto, diretor de futebol do Flamengo.
Segundo informação da jornalista Raisa Simplicio, o representante foi informado de que o Flamengo não aceita pagar os valores pretendidos pelo Zenit, mesmo com a possibilidade de parcelamento em três anos.
O encontro reforça que o desejo do jogador segue sendo um dos pontos favoráveis ao Flamengo. Luiz Henrique tem interesse em retornar ao futebol brasileiro e, por isso, deu sinal positivo para que o clube carioca avançasse e encaminhasse uma proposta ao Zenit.
Agora, porém, a decisão está nas mãos dos clubes. O Flamengo quer reduzir a pedida, enquanto os russos já demonstraram disposição para flexibilizar o prazo, mas não o valor fixo. A negociação entra, assim, em uma fase de espera e tentativa de aproximação entre as duas partes.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
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