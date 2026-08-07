Flamengo mantém programação de treinos e eventos apesar de ventos fortes no Rio Clube realiza atividades normalmente no Ninho do Urubu e na Gávea

O Flamengo não alterou a programação desta sexta-feira (7), mesmo com os alertas emitidos para a possibilidade de ventos fortes no Rio de Janeiro. A previsão indica rajadas de vento fortes a muito fortes ao longo do dia, principalmente entre a manhã e a tarde, em razão da aproximação de uma frente fria.

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Apesar do cenário, o elenco profissional realizou normalmente o treino da manhã no Ninho do Urubu. No centro de treinamento, o vento é perceptível, mas não causou qualquer impacto na atividade comandada pela comissão técnica.

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A situação é semelhante na Gávea, sede social do Flamengo. O vento também sopra com intensidade no local, onde o clube manteve a programação prevista para esta sexta-feira, incluindo um evento de lançamento de um novo negócio da instituição.

Jogadores durante treino do Flamengo nesta sexta-feira (7), dia de previsão de ventos fortes no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Flamengo TV)

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Ventos fortes são percebidos em diferentes regiões do Rio

A ventania também é sentida em outras áreas da cidade, principalmente na Zona Sul e na Zona Oeste. Imagens registradas na Gávea mostram árvores balançando com força por conta das rajadas de vento, reflexo das condições meteorológicas previstas para esta sexta-feira.

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Os órgãos de monitoramento alertaram para a possibilidade de ventos fortes a muito fortes, com orientação para que a população evite permanecer próxima de árvores, postes, estruturas metálicas e placas, devido ao risco de acidentes.

Até o momento, porém, o Flamengo não realizou qualquer mudança em sua agenda de treinos ou compromissos oficiais em razão das condições climáticas. Outros clubes do Rio de Janeiro também mantiveram suas atividades programadas normalmente nesta sexta-feira. O Fluminense, no entanto, fechou a sede das Laranjeiras, que sofreu com o vendaval do último dia 29.

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Sede do Flamengo na Gávea durante esta sexta-feira (7), com previsão de ventos fortes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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