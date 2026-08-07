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Flamengo anuncia nova plataforma de negócios e reposicionamento de marca

Clube apresenta conceito de "sportainment" e reorganiza sua arquitetura de marca

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 11:53
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Diretora de comunicação do Flamengo, Flávia da Justa faz apresentação em slides na Gávea
Diretora de comunicação do Flamengo, Flávia da Justa apresenta novas parcerias comerciais do clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (7) uma nova plataforma de negócios e um reposicionamento de marca. Em evento realizado na sede social da Gávea, a diretora de Comunicação e Conteúdo do clube, Flávia da Justa, detalhou a estratégia que busca transformar o Rubro-Negro em uma marca ainda mais forte dentro e fora do futebol.

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O projeto foi desenvolvido em parceria com a Anacouto, agência brasileira especializada em marca, negócios e comunicação. Segundo o clube, a iniciativa parte da premissa de que o Flamengo já ultrapassou as fronteiras do esporte e hoje se consolida como uma plataforma de entretenimento, produtos, serviços e conteúdo.

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Flamengo aposta no conceito de "sportainment"

A principal novidade apresentada foi a definição da plataforma de negócios do Flamengo: sportainment, conceito que une esporte e entretenimento e que vem sendo adotado por grandes organizações esportivas ao redor do mundo.

Durante a apresentação, Flávia da Justa explicou a escolha do posicionamento. "Porque além do futebol, o Flamengo é entretenimento, produto, serviços e conteúdos", disse a dirigente.

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O clube afirmou que utilizou como referências marcas globais do esporte, como Barcelona, PSG, Juventus, Inter Miami e a NFL, buscando ampliar sua atuação comercial e fortalecer sua presença internacional.

Diretrizes da nova estratégia

O novo posicionamento do Flamengo foi estruturado sobre quatro pilares:

  1. Torcedor no centro: gerar valor em toda a jornada do rubro-negro;
  2. De clube nacional a marca global: preparar o Flamengo para novas oportunidades de negócios e ampliar receitas;
  3. Identidade definida: consolidar um posicionamento claro de marca e seus valores;
  4. Portfólio organizado: reunir todos os negócios do clube dentro de uma arquitetura única.

Segundo o Rubro-Negro, o trabalho com a agência de branding teve como objetivo acelerar o crescimento dos negócios por meio de uma estratégia integrada entre marca e operação.

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Nova arquitetura de marca

Outra mudança anunciada envolve a organização das marcas utilizadas pelo clube. O Flamengo passa a trabalhar com três principais identidades visuais:

  • Escudo tradicional do remo;
  • Brasão do clube;
  • Versão monocromática.
Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube
Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Além disso, os negócios passam a ser divididos em três grandes frentes:

  1. Esportes: reúne o futebol profissional e os esportes olímpicos.
  2. Entretenimento: engloba patrocínios, licenciamentos, produtos oficiais, lojas, experiências em dias de jogos, mídia, conteúdo e relacionamento com torcedores.
  3. Legado e formação: area voltada para formação de atletas, preservação da memória e patrimônio do clube.

Dentro dessa arquitetura, o brasão do Flamengo passa a representar iniciativas ligadas ao futebol, como o time profissional, o Flamengo Legends e o Ninho do Urubu. Já o tradicional monograma "CRF" será utilizado para identificar os esportes olímpicos.

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Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube
Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Flamengo lança o Uru.Hub

Entre as novidades está também o Uru.Hub, novo núcleo de produção e distribuição de conteúdo do Flamengo. O projeto será dividido em duas frentes:

  • Canais proprietários, como YouTube, Instagram, TikTok, X e demais redes sociais;
  • Canais de terceiros, incluindo documentários, filmes e outras produções audiovisuais.

A proposta é transformar o conteúdo produzido pelo clube em uma nova fonte de receita, por meio de publicidade, patrocínios, mídia, parcerias e coproduções.

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Segundo o Flamengo, o Uru.Hub nasce apoiado na força digital da torcida rubro-negra, que soma mais de 90 milhões de seguidores nas plataformas oficiais.

Flamengo lança o "Flamengo Sem Intervalo"

Outra novidade apresentada pelo clube foi o "Flamengo Sem Intervalo", iniciativa que integra a nova plataforma de marca e busca ampliar a presença do Rubro-Negro no dia a dia da torcida. Segundo o clube, a proposta é fortalecer a conexão com os torcedores para além das partidas, oferecendo experiências e conteúdos contínuos.

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— A conexão com o Flamengo vai muito além dos 90 minutos de jogo. Queremos ter o Flamengo o dia todo com o torcedor.

Durante a apresentação, o Rubro-Negro exibiu um vídeo de lançamento do Flamengo Sem Intervalo, reforçando o conceito de manter a marca presente de forma permanente na rotina da Nação Rubro-Negra.

Nova identidade e propósito

Além da reorganização da marca, o Flamengo apresentou uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu, além de campanhas institucionais e um novo hub digital.

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O clube definiu seu propósito como "trazer magia para a Nação". Já a nova personalidade da marca será construída sobre quatro características:

  • Magnética;
  • Irreverente;
  • Apaixonante;
  • Onipresente.

Flávia da Justa resumiu o conceito durante a apresentação: "É Flacentrismo, sim. Somos apaixonantes".

Com a reformulação, o Flamengo espera fortalecer sua presença como marca de entretenimento, ampliar oportunidades comerciais e criar novas fontes de receita para além do desempenho dentro das quatro linhas

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Flamengo apresenta uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu
Flamengo apresenta uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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