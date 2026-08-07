Flamengo anuncia nova plataforma de negócios e reposicionamento de marca Clube apresenta conceito de "sportainment" e reorganiza sua arquitetura de marca

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (7) uma nova plataforma de negócios e um reposicionamento de marca. Em evento realizado na sede social da Gávea, a diretora de Comunicação e Conteúdo do clube, Flávia da Justa, detalhou a estratégia que busca transformar o Rubro-Negro em uma marca ainda mais forte dentro e fora do futebol.

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O projeto foi desenvolvido em parceria com a Anacouto, agência brasileira especializada em marca, negócios e comunicação. Segundo o clube, a iniciativa parte da premissa de que o Flamengo já ultrapassou as fronteiras do esporte e hoje se consolida como uma plataforma de entretenimento, produtos, serviços e conteúdo.

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Flamengo aposta no conceito de "sportainment"

A principal novidade apresentada foi a definição da plataforma de negócios do Flamengo: sportainment, conceito que une esporte e entretenimento e que vem sendo adotado por grandes organizações esportivas ao redor do mundo.

Durante a apresentação, Flávia da Justa explicou a escolha do posicionamento. "Porque além do futebol, o Flamengo é entretenimento, produto, serviços e conteúdos", disse a dirigente.

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O clube afirmou que utilizou como referências marcas globais do esporte, como Barcelona, PSG, Juventus, Inter Miami e a NFL, buscando ampliar sua atuação comercial e fortalecer sua presença internacional.

Diretrizes da nova estratégia

O novo posicionamento do Flamengo foi estruturado sobre quatro pilares:

Torcedor no centro: gerar valor em toda a jornada do rubro-negro; De clube nacional a marca global: preparar o Flamengo para novas oportunidades de negócios e ampliar receitas; Identidade definida: consolidar um posicionamento claro de marca e seus valores; Portfólio organizado: reunir todos os negócios do clube dentro de uma arquitetura única.

Segundo o Rubro-Negro, o trabalho com a agência de branding teve como objetivo acelerar o crescimento dos negócios por meio de uma estratégia integrada entre marca e operação.

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Nova arquitetura de marca

Outra mudança anunciada envolve a organização das marcas utilizadas pelo clube. O Flamengo passa a trabalhar com três principais identidades visuais:

Escudo tradicional do remo;

Brasão do clube;

Versão monocromática.

Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Além disso, os negócios passam a ser divididos em três grandes frentes:

Esportes: reúne o futebol profissional e os esportes olímpicos. Entretenimento: engloba patrocínios, licenciamentos, produtos oficiais, lojas, experiências em dias de jogos, mídia, conteúdo e relacionamento com torcedores. Legado e formação: area voltada para formação de atletas, preservação da memória e patrimônio do clube.

Dentro dessa arquitetura, o brasão do Flamengo passa a representar iniciativas ligadas ao futebol, como o time profissional, o Flamengo Legends e o Ninho do Urubu. Já o tradicional monograma "CRF" será utilizado para identificar os esportes olímpicos.

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Flamengo apresenta marcas e escudos usados pelo clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Flamengo lança o Uru.Hub

Entre as novidades está também o Uru.Hub, novo núcleo de produção e distribuição de conteúdo do Flamengo. O projeto será dividido em duas frentes:

Canais proprietários, como YouTube, Instagram, TikTok, X e demais redes sociais;

Canais de terceiros, incluindo documentários, filmes e outras produções audiovisuais.

A proposta é transformar o conteúdo produzido pelo clube em uma nova fonte de receita, por meio de publicidade, patrocínios, mídia, parcerias e coproduções.

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Segundo o Flamengo, o Uru.Hub nasce apoiado na força digital da torcida rubro-negra, que soma mais de 90 milhões de seguidores nas plataformas oficiais.

Flamengo lança o "Flamengo Sem Intervalo"

Outra novidade apresentada pelo clube foi o "Flamengo Sem Intervalo", iniciativa que integra a nova plataforma de marca e busca ampliar a presença do Rubro-Negro no dia a dia da torcida. Segundo o clube, a proposta é fortalecer a conexão com os torcedores para além das partidas, oferecendo experiências e conteúdos contínuos.

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— A conexão com o Flamengo vai muito além dos 90 minutos de jogo. Queremos ter o Flamengo o dia todo com o torcedor.

Durante a apresentação, o Rubro-Negro exibiu um vídeo de lançamento do Flamengo Sem Intervalo, reforçando o conceito de manter a marca presente de forma permanente na rotina da Nação Rubro-Negra.

Nova identidade e propósito

Além da reorganização da marca, o Flamengo apresentou uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu, além de campanhas institucionais e um novo hub digital.

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O clube definiu seu propósito como "trazer magia para a Nação". Já a nova personalidade da marca será construída sobre quatro características:

Magnética;

Irreverente;

Apaixonante;

Onipresente.

Flávia da Justa resumiu o conceito durante a apresentação: "É Flacentrismo, sim. Somos apaixonantes".

Com a reformulação, o Flamengo espera fortalecer sua presença como marca de entretenimento, ampliar oportunidades comerciais e criar novas fontes de receita para além do desempenho dentro das quatro linhas

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Flamengo apresenta uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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