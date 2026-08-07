Flamengo anuncia nova plataforma de negócios e reposicionamento de marca
Clube apresenta conceito de "sportainment" e reorganiza sua arquitetura de marca
O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (7) uma nova plataforma de negócios e um reposicionamento de marca. Em evento realizado na sede social da Gávea, a diretora de Comunicação e Conteúdo do clube, Flávia da Justa, detalhou a estratégia que busca transformar o Rubro-Negro em uma marca ainda mais forte dentro e fora do futebol.
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O projeto foi desenvolvido em parceria com a Anacouto, agência brasileira especializada em marca, negócios e comunicação. Segundo o clube, a iniciativa parte da premissa de que o Flamengo já ultrapassou as fronteiras do esporte e hoje se consolida como uma plataforma de entretenimento, produtos, serviços e conteúdo.
Flamengo aposta no conceito de "sportainment"
A principal novidade apresentada foi a definição da plataforma de negócios do Flamengo: sportainment, conceito que une esporte e entretenimento e que vem sendo adotado por grandes organizações esportivas ao redor do mundo.
Durante a apresentação, Flávia da Justa explicou a escolha do posicionamento. "Porque além do futebol, o Flamengo é entretenimento, produto, serviços e conteúdos", disse a dirigente.
O clube afirmou que utilizou como referências marcas globais do esporte, como Barcelona, PSG, Juventus, Inter Miami e a NFL, buscando ampliar sua atuação comercial e fortalecer sua presença internacional.
Diretrizes da nova estratégia
O novo posicionamento do Flamengo foi estruturado sobre quatro pilares:
- Torcedor no centro: gerar valor em toda a jornada do rubro-negro;
- De clube nacional a marca global: preparar o Flamengo para novas oportunidades de negócios e ampliar receitas;
- Identidade definida: consolidar um posicionamento claro de marca e seus valores;
- Portfólio organizado: reunir todos os negócios do clube dentro de uma arquitetura única.
Segundo o Rubro-Negro, o trabalho com a agência de branding teve como objetivo acelerar o crescimento dos negócios por meio de uma estratégia integrada entre marca e operação.
Nova arquitetura de marca
Outra mudança anunciada envolve a organização das marcas utilizadas pelo clube. O Flamengo passa a trabalhar com três principais identidades visuais:
- Escudo tradicional do remo;
- Brasão do clube;
- Versão monocromática.
Além disso, os negócios passam a ser divididos em três grandes frentes:
- Esportes: reúne o futebol profissional e os esportes olímpicos.
- Entretenimento: engloba patrocínios, licenciamentos, produtos oficiais, lojas, experiências em dias de jogos, mídia, conteúdo e relacionamento com torcedores.
- Legado e formação: area voltada para formação de atletas, preservação da memória e patrimônio do clube.
Dentro dessa arquitetura, o brasão do Flamengo passa a representar iniciativas ligadas ao futebol, como o time profissional, o Flamengo Legends e o Ninho do Urubu. Já o tradicional monograma "CRF" será utilizado para identificar os esportes olímpicos.
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Flamengo lança o Uru.Hub
Entre as novidades está também o Uru.Hub, novo núcleo de produção e distribuição de conteúdo do Flamengo. O projeto será dividido em duas frentes:
- Canais proprietários, como YouTube, Instagram, TikTok, X e demais redes sociais;
- Canais de terceiros, incluindo documentários, filmes e outras produções audiovisuais.
A proposta é transformar o conteúdo produzido pelo clube em uma nova fonte de receita, por meio de publicidade, patrocínios, mídia, parcerias e coproduções.
Segundo o Flamengo, o Uru.Hub nasce apoiado na força digital da torcida rubro-negra, que soma mais de 90 milhões de seguidores nas plataformas oficiais.
Flamengo lança o "Flamengo Sem Intervalo"
Outra novidade apresentada pelo clube foi o "Flamengo Sem Intervalo", iniciativa que integra a nova plataforma de marca e busca ampliar a presença do Rubro-Negro no dia a dia da torcida. Segundo o clube, a proposta é fortalecer a conexão com os torcedores para além das partidas, oferecendo experiências e conteúdos contínuos.
— A conexão com o Flamengo vai muito além dos 90 minutos de jogo. Queremos ter o Flamengo o dia todo com o torcedor.
Durante a apresentação, o Rubro-Negro exibiu um vídeo de lançamento do Flamengo Sem Intervalo, reforçando o conceito de manter a marca presente de forma permanente na rotina da Nação Rubro-Negra.
Nova identidade e propósito
Além da reorganização da marca, o Flamengo apresentou uma atualização na identidade visual do mascote, com um novo desenho do urubu, além de campanhas institucionais e um novo hub digital.
O clube definiu seu propósito como "trazer magia para a Nação". Já a nova personalidade da marca será construída sobre quatro características:
- Magnética;
- Irreverente;
- Apaixonante;
- Onipresente.
Flávia da Justa resumiu o conceito durante a apresentação: "É Flacentrismo, sim. Somos apaixonantes".
Com a reformulação, o Flamengo espera fortalecer sua presença como marca de entretenimento, ampliar oportunidades comerciais e criar novas fontes de receita para além do desempenho dentro das quatro linhas
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