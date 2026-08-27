Flamengo encaminha venda de Gonzalo Plata para clube da Rússia Negociação gira em torno de 10 milhões de euros, e equatoriano pode ficar fora do jogo contra o Botafogo

O Flamengo encaminhou a venda do atacante Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O avanço nas tratativas faz com que o equatoriano, inclusive, possa ficar fora do clássico contra o Botafogo, domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

As partes negociam uma transação em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual). O valor da negociação foi publicado inicialmente pelo "ge" e confirmado pela reportagem do Lance!.

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Esta sexta-feira (28) será fundamental para a conclusão do negócio. Cada vez mais, existe a possibilidade de o atacante ficar fora da partida do fim de semana e viajar para a Rússia para concluir os trâmites da transferência.

Caso a negociação seja concretizada pelos valores citados, Gonzalo Plata deixará o Flamengo por uma quantia superior à desembolsada pelo clube para contratá-lo, embora a diferença não seja tão grande. O equatoriano foi contratado em 2024, vindo do futebol do Catar.

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Gonzalo Plata está de saída do Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Venda de Plata pode impulsionar busca do Flamengo por atacante

Inicialmente, o Flamengo não tinha o desejo de negociar Plata, mas também não se colocou na contramão do estafe do jogador. Com a saída encaminhada, o clube deve reforçar o caixa e ganhar mais recursos para buscar um atacante no mercado.

O interesse do Dínamo de Moscou também movimentou as redes sociais diante da possibilidade de o Flamengo voltar a investir em Luiz Henrique, do Zenit. O ponta foi alvo do Rubro-Negro nesta janela, mas as negociações não avançaram.

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Apesar das especulações, a apuração do Lance! indica que uma possível saída de Plata não significa necessariamente que Luiz Henrique será o escolhido para substituí-lo.

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Por outro lado, caso a transferência seja concretizada por valores elevados, o Flamengo terá mais recursos para buscar reposições no mercado. A tendência é de que uma venda importante aumente o poder de investimento do clube na janela, independentemente de o substituto ser Luiz Henrique ou outro jogador.