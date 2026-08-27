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Emerson Royal reconhece queda do Flamengo e afasta desculpa por desgaste físico

Lateral reconheceu dificuldade da equipe em manter a intensidade

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 15:42
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Emerson Royal, lateral-direito do Flamengo, reconheceu que o time carioca tem encontrado dificuldades para manter o mesmo nível de intensidade no segundo tempo das partidas. Em entrevista nesta quinta-feira (27), o jogador apontou a necessidade de elevar a concentração e admitiu que o desgaste físico pode influenciar, mas deixou claro que o fator não serve como desculpa.

— Não, a gente sabe que nos últimos jogos, principalmente aí na segunda parte, a gente teve um pouco de dificuldade. No jogo mesmo da volta da Libertadores aqui contra o Cruzeiro, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade também no começo do segundo tempo. Acredito que a gente tem que elevar o nosso nível de concentração para não deixar isso acontecer — disse Emerson Royal, jogador do Flamengo.

Emerson Royal também admitiu a possibilidade de desgaste físico, mas afirmou que o elenco tem condições de manter a mesma imposição durante os dois tempos. Ele também afirmou que o grupo reconhece a responsabilidade e que o Flamengo vai trabalhar para evitar que a queda de rendimento se repita.

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— Talvez ali um desgaste físico também, mas isso não é desculpa nenhuma. A gente pode fazer melhor, a gente tem condições de fazer o primeiro e segundo tempo com a mesma intensidade, com a mesma imposição e com o mesmo físico — detalhou.

Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu
Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

— Então isso daí está na nossa conta, a gente vai trabalhar, vai melhorar isso para que não aconteça mais durante a competição — completou.

Royal comenta disputa por posição com Varela no Flamengo

Emerson Royal também falou sobre a concorrência com Guillermo Varela pela lateral direita do Flamengo. O jogador destacou a boa relação com o companheiro e afirmou que a disputa pela posição é positiva tanto para os atletas quanto para o clube.

— Nossa convivência é muito boa. É um jogador excepcional, uma pessoa incrível, com quem tenho grande amizade. Mas a gente sabe que, dentro de campo, cada um procura fazer o seu melhor para ajudar o Flamengo sempre. Acredito que essa concorrência é boa não só para a gente, mas para o Flamengo. Para a gente, em específico, faz cada um crescer e atingir o seu maior nível. E, para o Flamengo, é porque a gente está fazendo o nosso melhor, evoluindo os dois. Então, quem entrar em campo vai estar aí para fazer o seu melhor — analisou.

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