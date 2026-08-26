Flamengo acerta saída de Kaio Nóbrega, campeão mundial sub-20, para a Europa
Meia de 19 anos deixa o Rubro-Negro após quase 11 anos
Enquanto busca reforços para o elenco principal, o Flamengo também vem definindo algumas saídas. Após a ida de Alan Santos para o Benfica, o clube carioca acertou a transferência de Kaio Nóbrega para o Estoril, também de Portugal. O meia de 19 anos deixa o Rubro-Negro após quase 11 anos no clube.
Em tom de gratidão, Kaio Nóbrega destacou a trajetória construída nas divisões de base do Flamengo e comentou sobre a expectativa para a ida ao futebol europeu.
— É muito difícil me despedir, porque foram quase 11 anos da minha vida dentro do Flamengo. Cheguei ainda criança e praticamente cresci lá. O Flamengo me ensinou muito, não só como jogador, mas principalmente como pessoa. Aprendi sobre disciplina, responsabilidade, respeito e sobre nunca desistir dos meus sonhos. Saio muito grato por tudo que vivi, por todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada e por tudo que conquistei. É uma despedida difícil, mas também saio com muito orgulho da minha trajetória no clube — disse Nóbrega, de saída do Flamengo.
— Estou muito feliz e motivado para essa nova etapa da minha carreira. É um sonho que estou começando a realizar e sei que será um desafio completamente diferente de tudo que já vivi. Vou estar longe da minha família, em um país novo, com cultura e futebol diferentes do Brasil, então acredito que a adaptação será crucial. Mas estou preparado para dar o meu máximo, trabalhar, aprender e evoluir. Quero aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, conquistar meu espaço e continuar crescendo como jogador e como pessoa. E, acima de tudo, quero que Deus continue guiando meus passos nessa nova fase — completou.
Números de Kaio Nóbrega no Flamengo
Desde o sub-9 no clube, Kaio Nóbrega participou da conquista do Mundial Sub-20 de 2025, quando o time carioca bateu o Barcelona. Além disso, participou de outras conquistas, como os estaduais de 2024 e 2026, entre outros títulos.
Próximo jogo do Flamengo
Flamengo e Botafogo se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.
Situação no Brasileirão
Com a derrota para o Cruzeiro e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o Flamengo volta a ver o time paulista abrir margem na liderança do Brasileirão. Na ponta da tabela, o Alviverde soma 51 pontos, enquanto o Rubro-Negro, na segunda posição, tem 45.
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