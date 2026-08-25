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Clube russo negocia contratação de Plata, do Flamengo

Dínamo de Moscou conversa com o atacante desde o início da janela

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 16:18
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Gonzalo Plata durante partida do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense
Gonzalo Plata, atacante do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, desperta interesse do Dínamo de Moscou, da Russía, que abriu negociações pela contratação do equatoriano, de 25 anos. Os clubes mantêm conversas sobre um possível negócio pelo jogador. A informação foi publicada pelo portal russo Sport24 e confirmada pelo Lance!.

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O Dínamo já conversa com Plata desde o início da janela de transferências, mas, até o momento, não conseguiu convencer o Flamengo na parte financeira. As tratativas seguem em andamento, enquanto o clube russo avalia a possibilidade de avançar por uma proposta formal pelo atacante.

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Plata foi contratado pelo Flamengo em 2024, junto ao Al-Sadd, do Catar, por US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 51,9 milhões na época).

Na atual temporada, Plata disputou 32 partidas, com dois gols e quatro assistências. O equatoriano tem contrato com o Flamengo até agosto de 2029 e, sob o comando de Leonardo Jardim.

Gonzalo Plata em campo pelo Flamengo
Gonzalo Plata em campo pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Possível saída de Plata pode movimentar mercado do Flamengo

O interesse do Dínamo de Moscou por Plata também movimentou as redes sociais, principalmente diante da possibilidade de o Flamengo voltar a investir na contratação de Luiz Henrique, do Zenit. O ponta foi alvo do Rubro-Negro nesta janela, mas as negociações não avançaram.

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Apesar das especulações, a apuração do Lance! indica que uma eventual venda de Plata não significa necessariamente que Luiz Henrique será o escolhido para substituí-lo.

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Por outro lado, caso a transferência de Plata seja concretizada por valores elevados, o Flamengo terá mais recursos para buscar reposições no mercado. A tendência é de que qualquer venda importante aumente o poder de investimento do clube na janela, independentemente de o substituto ser Luiz Henrique ou outro jogador.

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Fora das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo terá a semana livre para treinos. Assim, o próximo jogo será apenas no dia 30 desse mês, no Maracanã, quando enfrenta o Botafogo.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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