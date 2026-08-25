Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja Rival foi definido nesta terça-feira (25)

O Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira (25), após eliminar o Tolima.

O Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira (25), após eliminar o Tolima.

No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3 a 1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou o confronto com vitória por 4 a 1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final.

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O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o Rubro-Negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores.

Quando serão os confrontos das quartas de final?

A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e os horários dos confrontos das quartas de final. As datas-base previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16.

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Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o Rubro-Negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã.

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Duelo entre Flamengo e Cruzeiro marca mais uma boa atuação de Arrascaeta e Pedro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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