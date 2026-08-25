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Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja

Rival foi definido nesta terça-feira (25)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 23:25
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Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores
Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
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O Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira (25), após eliminar o Tolima.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira (25), após eliminar o Tolima.

No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3 a 1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou o confronto com vitória por 4 a 1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final.

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O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o Rubro-Negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores.

Quando serão os confrontos das quartas de final?

A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e os horários dos confrontos das quartas de final. As datas-base previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16.

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Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o Rubro-Negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Duelo entre Flamengo e Cruzeiro marca mais uma boa atuação de Arrascaeta e Pedro
Duelo entre Flamengo e Cruzeiro marca mais uma boa atuação de Arrascaeta e Pedro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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