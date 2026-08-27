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Conmebol define datas e horários de Flamengo x Independiente del Valle na Libertadores

Rubro-Negro enfrenta os equatorianos nos dias 10 e 17 de setembro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:05
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A Conmebol divulgou as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle nos dias 10 e 17 de setembro, com a primeira partida no Equador e a decisão da vaga no Maracanã.

O jogo de ida será disputado no Estádio Olímpico Atahualpa, enquanto a volta acontece no Rio de Janeiro. Os horários das partidas também foram definidos pela entidade.

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O Flamengo avançou às quartas após eliminar o Cruzeiro. Já o Independiente del Valle garantiu a classificação ao superar o Tolima.

Flamengo x Independiente del Valle na Libertadores

Jogo de ida
📅 10 de setembro, quinta-feira, 21h30
🏟️ Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito

Jogo de volta
📅 17 de setembro, quinta-feira, 21h30
🏟️ Maracanã, no Rio de Janeiro

Del Valle muda estádio para receber o Flamengo

O primeiro confronto da série será disputado em um estádio diferente daquele utilizado pelo Independiente del Valle nas fases anteriores da competição. Até as oitavas de final, a equipe equatoriana atuou no Banco Guayaquil, mas levará o duelo contra o Flamengo para o Olímpico Atahualpa.

O estádio tem capacidade para 35 mil torcedores e está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.

Estádio Olimpico Atahualpa
Estádio Olimpico Atahualpa, palco de Del Valle x Flamengo (Foto: Divulgação)

O Flamengo já disputou duas partidas no Atahualpa. A primeira foi em 1963, quando venceu o Boca Juniors de Cali por 6 a 3, em um amistoso. A segunda aconteceu pela Recopa Sul-Americana de 2020, em um empate por 2 a 2 justamente contra o Independiente del Valle.

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