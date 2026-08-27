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Rossi rebate críticas no Flamengo: 'Se ligasse, iria embora em seis meses'

Goleiro argentino falou sobre a relação com as cobranças

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 15:06
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Rossi, goleiro titular do Flamengo, rebateu as críticas que recebe e revelou como lida com a pressão de defender o gol rubro-negro. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), no Ninho do Urubu, o argentino afirmou que procura não se prender às cobranças e lembrou que, em três anos no clube, aprendeu a conviver com a exigência.

Às vésperas do clássico com o Botafogo, Rossi afirmou que críticas fazem parte da rotina no Flamengo e explicou que evita até mesmo acompanhar as repercussões nas redes sociais.

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— Nem ligo para isso, porque, se eu ligar para cada crítica que tem, por cada jogo que tem, em seis meses já tinha que ir embora. Já tenho aqui três anos no clube, a gente sabe o que é lidar com o Flamengo, a gente sabe que a crítica sempre vai existir, é parte do jogo — disse Rossi, goleiro do Flamengo.

Rossi, do Flamengo, durante entrevista no Ninho do Urubu
Rossi, do Flamengo, durante entrevista no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Rossi também citou a experiência de quase dez anos defendendo Boca Juniors e Flamengo para explicar como aprendeu a lidar com a pressão, especialmente na posição de goleiro.

— Eu nem pego o telefone. Talvez algum familiar pegue e esteja meu rosto em tudo, em todo lado. Tenho quase dez anos entre dois clubes, Boca e Flamengo, eu já tenho bem claro como é essa pressão sendo goleiro. Então, para mim, pessoalmente, tento nem ligar para essas críticas, porque, na verdade, crítica sempre vai ter — completou.

O argentino ainda ressaltou que os erros fazem parte do futebol e afirmou que nenhum jogador consegue evitar completamente as falhas. Para Rossi, a solução é seguir trabalhando para reduzir os erros.

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— Se cada jogador, depois de cada crítica forte que recebe, tem que sair do time, tem que botar cinquenta goleiros em quinze times do Brasil, é difícil, é difícil, porque a gente sabe que lidamos com isso. É mais do que se fala. Muitas vezes eu vejo que talvez um erro faça parte também do jogo, faz parte do jogo, mas um erro não vai mudar nada, na verdade, se a gente continua trabalhando para tentar errar o menos possível, porque o erro sempre tem. Erro eu, erra o árbitro, erra cada jogador que tem chance de jogar — acrescentou.

Próxima partida do Flamengo

O Flamengo enfrenta o Botafogo no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A equipe de Leonardo Jardim busca mais três pontos no Brasileirão para voltar a reduzir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de seis pontos.

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