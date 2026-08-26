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Flamengo prepara festa para clássico e celebra parceria com patrocinadora máster

Clube e patrocinadora farão apresentação com músicos e espetáculo pirotécnico

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 17:31
Atualizado há 1 minutos
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Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)

O Flamengo e a Betano, patrocinadora máster do clube carioca, preparam uma programação especial para celebrar o primeiro ano da parceria entre eles. Antes do clássico com o Botafogo, neste domingo (30), no Maracanã, a torcida rubro-negra participará de uma série de ativações, incluindo um mosaico 3D.

A programação terá início às 15h, uma hora antes do jogo, e contará também com uma apresentação especial da Charanga Rubro-Negra. Ao todo, 75 músicos participarão da ação, que terá Dudu Nobre como puxador. A formação reunirá 25 integrantes da tradicional Charanga e outros 50 ritmistas da Estação Primeira de Mangueira. O grupo tocará músicas que fazem parte da história e da identidade da torcida do Flamengo.

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— Essa celebração é um marco e uma forma de celebrar tudo o que construímos juntos ao longo desse primeiro ano. Desde o início, como Betano, buscamos construir uma relação que fosse além da presença da marca, criando experiências que conversassem com a torcida e estivessem presentes em momentos importantes do clube. Já foram mais de 70 jogos juntos e mais de 600 ativações ao redor do Brasil e fora dele, passando por Belém, Salvador, Algarve, em Portugal, e Lima, no Peru, por exemplo — afirmou Fabio Ritter, gerente de patrocínios da Betano.

Maior mosaico 3D da história do Maracanã

Um dos principais momentos da celebração está previsto para a entrada dos times em campo. Em uma ação coordenada entre Flamengo, Betano e a torcida, as arquibancadas formarão o maior mosaico 3D já realizado no Maracanã. A imagem terá 46 metros de largura por 25 metros de altura.

— Ao longo desse primeiro ano, Flamengo e Betano tiveram grandes conquistas juntos. Celebrar essa trajetória dentro do Maracanã, diante da Nação, reitera a grandeza dessa união e a importância de construir iniciativas que tenham significado para o torcedor — disse Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo.

Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores
Mosaico da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A programação ainda prevê a exibição de um vídeo nos telões com momentos marcantes do primeiro ano da parceria. Um espetáculo pirotécnico com fogos de artifício também está entre as ações planejadas para o clássico.

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