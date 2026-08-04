Flamengo encaminha saída de jovem para Portugal e avalia futuro de outro jogador da base
Diretoria avança em negociações para definir o futuro de dois jogadores da base
O Flamengo está encaminhando a saída de dois jogadores das categorias de base para o futebol europeu. Kaio Nóbrega, de 19 anos, está perto de acertar sua transferência para o Estoril, de Portugal, enquanto Alan Santos negocia com interessados do futebol europeu. Ambos não tiveram muito espaço no time principal do clube carioca.
A negociação de Kaio é a mais avançada. O volante, campeão na base com o técnico Filipe Luís, deve assinar contrato com o clube português até 2029 e inicialmente será integrado ao time sub-23. As conversas entre as partes estão próximas de um acordo.
O Flamengo não receberá valores pela saída do jogador, mas manterá 30% dos direitos econômicos, pensando em uma possível negociação futura. Kaio é esperado em Portugal na próxima semana.
O jovem teve participação no elenco principal do Flamengo no início de 2026. O volante entrou em campo em duas partidas do Campeonato Carioca.
Alan Santos tem interesse europeu
A situação de Alan Santos ainda não está definida. O atacante recebeu sondagens de três clubes europeus, mas, até o momento, não houve uma proposta oficial. A diretoria do Flamengo, entretanto, mantém conversas para avaliar uma possível saída.
Alan esteve com o elenco rubro-negro durante a intertemporada realizada em Portugal na pausa para a Copa do Mundo. O período também serviu para o jogador ganhar visibilidade, já que ele chegou a ser relacionado uma vez por Leonardo Jardim para uma partida da equipe principal.
No profissional, Flamengo mantém conversas por reforços
Neste momento, o Flamengo está focado na busca pela contratação de Thiago Almada. Para isso, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, esteve na Argentina para se reunir com o estafe do atleta. Outro nome no radar do Rubro-Negro é o de Luiz Henrique, do Zenit.
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