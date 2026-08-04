Flamengo encaminha saída de jovem para Portugal e avalia futuro de outro jogador da base Diretoria avança em negociações para definir o futuro de dois jogadores da base

O Flamengo está encaminhando a saída de dois jogadores das categorias de base para o futebol europeu. Kaio Nóbrega, de 19 anos, está perto de acertar sua transferência para o Estoril, de Portugal, enquanto Alan Santos negocia com interessados do futebol europeu. Ambos não tiveram muito espaço no time principal do clube carioca.

A negociação de Kaio é a mais avançada. O volante, campeão na base com o técnico Filipe Luís, deve assinar contrato com o clube português até 2029 e inicialmente será integrado ao time sub-23. As conversas entre as partes estão próximas de um acordo.

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Kaio Nobrega com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo não receberá valores pela saída do jogador, mas manterá 30% dos direitos econômicos, pensando em uma possível negociação futura. Kaio é esperado em Portugal na próxima semana.

O jovem teve participação no elenco principal do Flamengo no início de 2026. O volante entrou em campo em duas partidas do Campeonato Carioca.

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Alan Santos tem interesse europeu

A situação de Alan Santos ainda não está definida. O atacante recebeu sondagens de três clubes europeus, mas, até o momento, não houve uma proposta oficial. A diretoria do Flamengo, entretanto, mantém conversas para avaliar uma possível saída.

Alan esteve com o elenco rubro-negro durante a intertemporada realizada em Portugal na pausa para a Copa do Mundo. O período também serviu para o jogador ganhar visibilidade, já que ele chegou a ser relacionado uma vez por Leonardo Jardim para uma partida da equipe principal.

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No profissional, Flamengo mantém conversas por reforços

Neste momento, o Flamengo está focado na busca pela contratação de Thiago Almada. Para isso, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, esteve na Argentina para se reunir com o estafe do atleta. Outro nome no radar do Rubro-Negro é o de Luiz Henrique, do Zenit.

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