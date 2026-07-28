Com retornos importantes, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Internacional Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal voltam à disposição; Paquetá segue em preparação

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (29), pela 22ª rodada do Brasileirão. Para a partida no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), o técnico Leonardo Jardim terá três retornos importantes para o confronto: Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal.

Léo Ortiz volta a ser opção após se recuperar de uma lesão. O zagueiro já vinha treinando com o restante do elenco nos últimos dias e aproveitou o período para aprimorar o ritmo de jogo antes de retornar às partidas.

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De la Cruz também está de volta. O uruguaio foi preservado do confronto com a Chapecoense por conta do gramado sintético da Arena Condá e, posteriormente, ficou fora do duelo com o São Paulo por controle de carga. Agora, o meio-campista novamente está à disposição da comissão técnica.

Quem também retorna aos jogos do Flamengo é Carrascal. O colombiano cumpriu a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e volta a integrar a lista de relacionados do Flamengo.

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Por outro lado, o Rubro-Negro tem dois desfalques por lesão. Gonzalo Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, e Luiz Araújo, em recuperação de um problema no joelho esquerdo, seguem fora. Lucas Paquetá, que recentemente deixou o departamento médico, também ainda não está entre os relacionados. O meio-campista segue aprimorando a parte física antes de retornar aos gramados.

Trantando de lesão adquirida na Copa do Mundo, Lucas Paquetá não é relacionado contra o Internacional (Foto: Alex Slitz/AFP)

Flamengo x Internacional - mais informações

Colorados e rubro-negros vivem momentos distintos na competição. O Internacional, na 16ª posição, tem 21 pontos, a mesma pontuação do Vasco, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento. Já o Flamengo, com 38 pontos, segue na caça ao líder Palmeiras, que tem 44.

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➡️ Internacional x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.