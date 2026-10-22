AO VIVO: siga Flamengo x Estudiantes-ARG pela semifinal da Libertadores
Rubro-Negro vai em busca de mais uma classificação para a final da competição continental
Boa noite, torcedor ligado no Lance!. É dia de Libertadores no Maracanã, e valendo vaga na grande final. O Flamengo conta com o apoio do seu torcedor para encarar o Estudiantes-ARG, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal, precisando de uma vitória simples para ir à decisão em busca do penta da competição continental. Na ida, o placar de 0 a 0 deixou a tensão para o Rio de Janeiro. O Palmeiras, que eliminou o Fluminense, aguarda a definição do seu adversário no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. SIGA AO VIVO:
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19h45 - Em alguns instantes, a Conmebol irá divulgar as escalações da partida de logo mais.
19h15 - Se o Flamengo terá o retorno de Jorginho, suspenso do jogo de ida, o Estudiantes também conta com reforço. O clube argentino recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e, após o desfalque no primeiro confronto, conseguiu a liberação do zagueiro Marcos Rojo.
19h - Festa pronta na arquibancada e gramado testado para o grande jogo. Já já a bola rola no Maracanã para Flamengo x Estudiantes.
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