O Flamengo adiou a abertura da venda de ingressos para o público geral para o confronto contra a Chapecoense, marcado para o dia 2 de dezembro, no Maracanã. O clube informou, nesta quinta-feira (26), que uma instabilidade no sistema de pagamentos impediu o início da comercialização, que estava prevista para as 10h.

De acordo com a nota oficial, a falha foi identificada durante a madrugada e envolve o sistema da empresa Pagar.me. As equipes do Flamengo, da Futebol Card e da própria plataforma trabalham em conjunto para corrigir o problema e realizar testes antes de liberar as vendas.

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O clube informou que um novo horário será divulgado assim que o sistema estiver estabilizado. Até o momento, não há previsão para a abertura da comercialização ao público geral.

A venda para os sócios-torcedores, por outro lado, teve início conforme o cronograma divulgado anteriormente. A comercialização acontece exclusivamente pelo site oficial do Flamengo, com abertura escalonada de acordo com os planos do programa Nação Sócio-Torcedor.

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Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Chapecoense

Os valores variam de acordo com o setor do Maracanã e a categoria do plano de sócio-torcedor. Para o público geral, os preços vão de R$ 140 a R$ 1.000, sem considerar a meia-entrada.

Setor Nação Maraca 1 Nação Maraca 2 Nação Maraca 3 Público geral Norte R$ 40 R$ 56 R$ 64 R$ 160 Sul R$ 35 R$ 49 R$ 56 R$ 140 Leste Superior R$ 45 R$ 63 R$ 72 R$ 180 Leste Inferior R$ 55 R$ 77 R$ 88 R$ 220 Oeste Inferior R$ 60 R$ 84 R$ 96 R$ 240 Maracanã Mais R$ 306,25 R$ 398,75 R$ 445 R$ 1.000

No setor Sul, o plano Nação Sem Fronteiras Anual tem ingresso a R$ 70. Na Leste Superior, o valor é de R$ 90, enquanto no Maracanã Mais chega a R$ 445.

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Para a torcida visitante, no setor Sul B, o ingresso custa R$ 250, com meia-entrada a R$ 125.

Quando começam as vendas de ingressos para Flamengo x Chapecoense?

A comercialização para os sócios-torcedores começou na terça-feira (24), seguindo o cronograma escalonado por plano e quantidade de estrelas. A abertura para o público geral, inicialmente prevista para esta quinta-feira (26), foi adiada.

As vendas pela internet serão encerradas no dia 2 de dezembro, às 21h. O Flamengo ainda divulgará o novo horário para a abertura ao público geral.

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Veja a nota oficial do Flamengo sobre a venda de ingressos

"NOTA OFICIAL | VENDA DE INGRESSOS — FLAMENGO X CHAPECOENSE

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, devido a uma instabilidade no sistema de pagamentos, foi adiada a abertura da venda de ingressos ao público geral para a partida contra a Chapecoense, em 2 de dezembro, no Maracanã.

A instabilidade no sistema de pagamentos da Pagar.me foi identificada na madrugada desta quinta-feira (26). As equipes do Flamengo, da Futebol Card e da Pagar.me trabalham em conjunto para corrigir a falha e testar o sistema antes da abertura da venda ao público geral.

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Assim que for estabilizado o sistema, um novo horário de abertura da venda será divulgado nos canais oficiais do Flamengo."

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