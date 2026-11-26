Flamengo adia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense por instabilidade no sistema
Clube divulgará novo horário assim que o problema for resolvido
O Flamengo adiou a abertura da venda de ingressos para o público geral para o confronto contra a Chapecoense, marcado para o dia 2 de dezembro, no Maracanã. O clube informou, nesta quinta-feira (26), que uma instabilidade no sistema de pagamentos impediu o início da comercialização, que estava prevista para as 10h.
De acordo com a nota oficial, a falha foi identificada durante a madrugada e envolve o sistema da empresa Pagar.me. As equipes do Flamengo, da Futebol Card e da própria plataforma trabalham em conjunto para corrigir o problema e realizar testes antes de liberar as vendas.
O clube informou que um novo horário será divulgado assim que o sistema estiver estabilizado. Até o momento, não há previsão para a abertura da comercialização ao público geral.
A venda para os sócios-torcedores, por outro lado, teve início conforme o cronograma divulgado anteriormente. A comercialização acontece exclusivamente pelo site oficial do Flamengo, com abertura escalonada de acordo com os planos do programa Nação Sócio-Torcedor.
Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Chapecoense
Os valores variam de acordo com o setor do Maracanã e a categoria do plano de sócio-torcedor. Para o público geral, os preços vão de R$ 140 a R$ 1.000, sem considerar a meia-entrada.
|Setor
|Nação Maraca 1
|Nação Maraca 2
|Nação Maraca 3
|Público geral
Norte
R$ 40
R$ 56
R$ 64
R$ 160
Sul
R$ 35
R$ 49
R$ 56
R$ 140
Leste Superior
R$ 45
R$ 63
R$ 72
R$ 180
Leste Inferior
R$ 55
R$ 77
R$ 88
R$ 220
Oeste Inferior
R$ 60
R$ 84
R$ 96
R$ 240
Maracanã Mais
R$ 306,25
R$ 398,75
R$ 445
R$ 1.000
No setor Sul, o plano Nação Sem Fronteiras Anual tem ingresso a R$ 70. Na Leste Superior, o valor é de R$ 90, enquanto no Maracanã Mais chega a R$ 445.
Para a torcida visitante, no setor Sul B, o ingresso custa R$ 250, com meia-entrada a R$ 125.
Quando começam as vendas de ingressos para Flamengo x Chapecoense?
A comercialização para os sócios-torcedores começou na terça-feira (24), seguindo o cronograma escalonado por plano e quantidade de estrelas. A abertura para o público geral, inicialmente prevista para esta quinta-feira (26), foi adiada.
As vendas pela internet serão encerradas no dia 2 de dezembro, às 21h. O Flamengo ainda divulgará o novo horário para a abertura ao público geral.
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Veja a nota oficial do Flamengo sobre a venda de ingressos
"NOTA OFICIAL | VENDA DE INGRESSOS — FLAMENGO X CHAPECOENSE
O Clube de Regatas do Flamengo informa que, devido a uma instabilidade no sistema de pagamentos, foi adiada a abertura da venda de ingressos ao público geral para a partida contra a Chapecoense, em 2 de dezembro, no Maracanã.
A instabilidade no sistema de pagamentos da Pagar.me foi identificada na madrugada desta quinta-feira (26). As equipes do Flamengo, da Futebol Card e da Pagar.me trabalham em conjunto para corrigir a falha e testar o sistema antes da abertura da venda ao público geral.
Assim que for estabilizado o sistema, um novo horário de abertura da venda será divulgado nos canais oficiais do Flamengo."
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