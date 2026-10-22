Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar o Estudiantes
Equipes entram em campo no Maracanã às 21h30 (de Brasília)
O técnico Leonardo Jardim confirmou a escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na noite desta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Para a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), Jorginho, que ficou fora do jogo de ida por conta de suspensão, começa jogando, e Arrascaeta é a grande novidade, ainda que no banco, na lista do técnico português.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
Além de Jorginho, quem está de volta é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, também fica à disposição.
A grande surpresa fica pelo retorno do craque Arrascaeta. Ele, que sofreu fratura no punho esquerdo em jogo com a seleção uruguaia e passou por cirurgia, é outra novidade de Jardim na lista de relacionados.
Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalhos de transição para o campo, não está à disposição. Além dele, Danilo, que se recupera de fraturas na mandíbula, também é baixa.
Do outro lado, o Estudiantes vai a campo com: Muslera, Mancuso, Núñez, Rojo e Pírez; Piovi, Alexis Castro e Joaquín Correa; Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos e Carrillo.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)
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