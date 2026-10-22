Maracanã tem prejuízo superior a R$ 300 mil após depredação em Vasco x Boca Juniors
Vistoria identificou 489 cadeiras danificadas
O Maracanã teve prejuízo superior a R$ 300 mil após os danos causados ao estádio durante a partida entre Vasco e Boca Juniors, na última terça-feira (20), pela semifinal da Copa Sul-Americana. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (22), a Fla-Flu Serviços informou que a vistoria identificou 489 cadeiras danificadas, além de avarias em banheiros, bebedouros, torneiras e corrimãos.
Do total de assentos danificados, 47 ficam no setor destinado à torcida visitante. O levantamento também contabilizou oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos danificados. Segundo a concessionária, o valor dos prejuízos já ultrapassa R$ 300 mil, mas a avaliação ainda não foi concluída.
Os danos à sinalização e à pintura do estádio, especialmente em razão da colagem de adesivos, continuam sendo analisados pela equipe de manutenção. A empresa informou que adotará as medidas necessárias para garantir o ressarcimento integral dos prejuízos.
Danos afetaram preparação para Flamengo x Estudiantes
A proximidade entre os jogos também prejudicou a conclusão dos reparos no estádio. O confronto entre Vasco e Boca Juniors ocorreu na terça-feira (20), enquanto o Maracanã recebe Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (22), pela semifinal da Copa Libertadores.
De acordo com a Fla-Flu Serviços, apesar dos esforços para recuperar as instalações e garantir as condições operacionais para a partida desta noite, o curto intervalo entre os eventos impediu que todos os reparos fossem concluídos antes da abertura dos portões.
A concessionária não detalhou quais setores ou instalações ainda apresentam danos, mas afirmou que o trabalho de levantamento e manutenção continua.
Concessionária promete cobrar ressarcimento
Na nota, a Fla-Flu Serviços reafirmou o compromisso com a conservação e a integridade do Maracanã, além da segurança e das condições adequadas de utilização do estádio.
A Fla-Flu Serviços informou que buscará o ressarcimento integral dos prejuízos causados ao estádio. O valor divulgado até o momento é parcial e poderá aumentar após a conclusão da vistoria.
— A Fla-Flu Serviços adotará as medidas cabíveis para assegurar o integral ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos danos causados ao Maracanã — informou em nota.
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